FIFA'dan Rusya'ya yeşil ışık: Gianni Infantino açıkladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda geri adım atılabileceğinin sinyalini verdi.

Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle FIFA organizasyonlarında yer almıyor

FIFA Başkanından ülkeye yeşil ışık yandı

"Sporu her zaman insanları birleştirmek amacıyla kullandık" dedi

NE OLDU? UEFA, 2022 yılının mayıs ayında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus futbol takımlarının Avrupa kupalarından men edildiğini ve EURO 2028 ve EURO 2032 Avrupa Şampiyonaları ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıklamıştı.

BÜYÜK RESİM: FIFA Başkanı Gianni Infantino, perşembe günü Belgrad'da gerçekleşen 49. UEFA Kongresi'nin açılışında açıklamalarda bulundu ve Rusya'ya yeşil ışık yaktı.

NE SÖYLENDİ? Rusya'nın futbola yeniden entegrasyonu hakkında konuşan Infantino, şu ifadeleri kullandı: "Sporu her zaman insanları birleştirmek amacıyla kullandık. Gittikçe daha fazla bölünen bir dünyada, diyalog ve birliği teşvik etmek için her fırsatı değerlendirmeliyiz."

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"Futbol bu konuda güçlü bir araç olabilir. Ukrayna'da barış görüşmelerinin sürmesi bana umut veriyor. Umarım yakında bu sayfa kapanır ve Rusya'yı yeniden futbol dünyasına entegre edebiliriz."

"Bu, çatışmanın sona erdiği anlamına gelecektir. İşte bu yüzden umut etmeli, bu yüzden dua etmeliyiz. Çünkü futbol ayrılıklarla değil, birlikle ilgilidir. Futbol, kızları ve erkekleri, her kesimden insanı bir araya getirir."