Mısır Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmadan önce Mısır milli takımının formasına değişiklikler yapılması yönünde talimat aldı.

Değişiklikler arasında, milli takım logosunun üstünde bulunan ve "Firavunlar"ın Afrika Uluslar Kupası'nı kaç kez kazandığını simgeleyen yedi yıldızın kaldırılması da yer alıyor.

Bu karar, Dünya Kupası ile ilgili FIFA yönetmeliklerine dayanıyor. Yönetmeliklere göre, turnuva sırasında milli takım formalarına konulan yıldızlar, kıtasal veya bölgesel turnuvalar hariç, sadece Dünya Kupası'nda kazanılan şampiyonluk sayısını yansıtmalıdır.

Ayrıca FIFA, maçlar sırasında hakemler, taraftarlar ve televizyon yayınları tarafından numaraların daha net görülmesini ve ayırt edilmesini kolaylaştırmak amacıyla, formalar üzerindeki oyuncu numaralarının renginin altın renginden beyaza değiştirilmesini talep etti.



Mısır Futbol Federasyonu gazetecilere gönderdiği açıklamada, "FIFA'dan Dünya Kupası sırasında milli takımların formalarına kıtasal turnuva yıldızlarının konulmasına izin verilmediğine dair bir yazışma aldık" dedi.

Açıklamada ayrıca, "FIFA, daha iyi görünürlük sağlamak amacıyla formaların üzerindeki numaraların renginin altın renginden beyaza değiştirilmesini de talep etti. Dolayısıyla bu durum sürpriz değil ve turnuva başlamadan önce bu konudan haberdardık" denildi.

Mısır milli takımı, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından getirilen değişikliklere uygun olarak, logonun üst kısmındaki yedi yıldızın kaldırılması ve oyuncu numaralarının altın renginden beyaza değiştirilmesinin ardından, 2026 Dünya Kupası resmi fotoğraf çekiminde yeni formasıyla boy gösterdi.



من موقع الفيفا

2026 Dünya Kupası kura çekimi, Mısır milli takımını Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte 7. gruba yerleştirdi.

Mısır milli takımı, turnuvaya önümüzdeki Pazartesi akşamı grup aşamasının ilk turunda Belçika milli takımıyla oynayacağı zorlu bir maçla başlayacak. "Firavunlar", bu maçta Dünya Kupası yolculuğuna olumlu bir başlangıç yapmayı hedefliyor.