FIFA'dan Dünya Kupası öncesinde Mısır milli takım formasıyla ilgili sürpriz karar

Mısır Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'na katılmadan önce Mısır milli takımının formasına değişiklikler yapılması yönünde talimat aldı.

Değişiklikler arasında, milli takım logosunun üstünde bulunan ve "Firavunlar"ın Afrika Uluslar Kupası'nı kaç kez kazandığını simgeleyen yedi yıldızın kaldırılması da yer alıyor.

Bu karar, Dünya Kupası ile ilgili FIFA yönetmeliklerine dayanıyor. Yönetmeliklere göre, turnuva sırasında milli takım formalarına konulan yıldızlar, kıtasal veya bölgesel turnuvalar hariç, sadece Dünya Kupası'nda kazanılan şampiyonluk sayısını yansıtmalıdır.

Ayrıca FIFA, maçlar sırasında hakemler, taraftarlar ve televizyon yayınları tarafından numaraların daha net görülmesini ve ayırt edilmesini kolaylaştırmak amacıyla, formalar üzerindeki oyuncu numaralarının renginin altın renginden beyaza değiştirilmesini talep etti.



Mısırlı gazeteci Mahmoud Shawky, "X" platformundaki kişisel hesabı üzerinden, FIFA'nın birkaç ay önce Mısır Futbol Federasyonu'nu bu konuda bilgilendirdiğini açıkladı ve kararın turnuvaya ilişkin olağan düzenlemeler kapsamında olduğunu belirtti.

Şuki, "FIFA, rutin bir önlem olarak dört ay önce Futbol Federasyonu'na Dünya Kupası maçları sırasında milli takım formalarına Afrika Uluslar Kupası yıldızlarının konulmaması gerektiğini bildirdi" diye yazdı.

Şuki, "FIFA ayrıca formaların üzerindeki numaraların renginin altın renginden beyaza değiştirilmesini talep etti. Formaların renk tasarımından Puma şirketi sorumlu ve numaraların daha net görünmesi için beyaz renk onaylandı" diye ekledi.

Mısır milli takımı, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından getirilen değişikliklere uygun olarak, logonun üstünden yedi yıldızın kaldırılması ve oyuncuların numaralarının altın renginden beyaza değiştirilmesinin ardından, 2026 Dünya Kupası resmi fotoğraf çekiminde yeni formasıyla boy gösterdi.



من موقع الفيفا

2026 Dünya Kupası kura çekimi, Mısır milli takımını Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile birlikte 7. gruba yerleştirdi.

Mısır milli takımı, turnuvaya önümüzdeki Pazartesi akşamı grup aşamasının ilk turunda Belçika milli takımıyla oynayacağı zorlu bir maçla başlayacak. "Firavunlar", bu maçta Dünya Kupası yolculuğuna olumlu bir başlangıç yapmayı hedefliyor.