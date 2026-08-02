Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik baskılar, FIFA turnuvalarından bir payın özelleştirilmesine yol açacak tartışmalı projesinden geri adım atmasına rağmen, dünya futbolunun kulislerindeki muhalefet çemberinin genişlemesiyle giderek artıyor.

Bu konuda İngiliz gazeteci Ben Jacobs, bugün pazar günü "X" platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) Infantino'ya verdiği yazılı desteği tamamen geri çekmeye hazırlandığını, CONCACAF üyelerinin de aynı adımı atmaya hazırlandığını söyledi.

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Ben Jacobs, FIFA yönetimindeki bir dizi üst düzey yetkilinin Infantino'nun istifasını istediğini, görevinden çekilmeyi reddetmesi halinde kendisine yönelik bir güvensizlik oylamasının gündeme geleceğine inandıklarını da ekledi.

Infantino'nun planı, Uluslararası Federasyon'un ticari faaliyetleri ile turnuva organizasyon operasyonlarını bir araya getiren ve bir payını özel sektör yatırımcılarına açan FIFA Forward Enterprise adında yeni bir şirket kurulmasını içeriyordu.

Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Infantino projesinde ısrar etmesi halinde "FIFA" turnuvalarını boykot edeceğini açıkladı; söz konusu proje Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF tarafından da muhalefetle karşılanmıştı.

Ayrıca Uluslararası Federasyon başkanının önde gelen danışmanı Amerikalı Carlos Cordeiro, "FIFA"nın Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Fransız Kevin Lamour'un da eleştirdiği öneriye tepki olarak istifa etti.

Futbol dünyasının yaşadığı bu isyan karşısında FIFA başkanı, tartışmalı projesini geri çektiğini açıklamak zorunda kaldı; ancak bu, eleştirileri durdurmadı. Görünüşe göre "UEFA", Infantino'yu görevinden uzaklaştırma konusunda ısrarcı; CONCACAF ise "Uluslararası Federasyon başkanlığının gözden geçirilmesini" talep etti.



