FIFA başkanlık seçimleri: Wenger, Infantino'nun karşısında durabilir mi?

Dünya Kupası'nda ticari hisseleri özel sektör yatırımcılarına satma planının başarısızlıkla sonuçlanması ve bunun yol açtığı sert tepkilere rağmen, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun gelecek yıl dördüncü ve son dönemi için seçimsiz olarak yeniden göreve getirileceği görünüyor. Ancak çarpıcı bir sürpriz yaşanabilir mi?

Avrupa futbolunun önde gelen isimleri, "BBC Sport" kanalına, Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'in sürpriz bir aday olarak yarışa katılmasını istediklerini söyledi.

Peki 2019'dan bu yana kurumun küresel gelişim bölümü başkanlığı görevini yürüten adam, gerçekten patronuna karşı mı çıkacak? Ve gördüğü desteğin arkasında ne yatıyor?

FIFA Konseyi, Infantino'nun örgütü krize sürükleyen ve Avrupa, Kuzey Amerika ile Asya'daki futbol liderlerinin istifasını talep etmesine yol açan "FIFA Forward Enterprise" (FFE) planının ortaya çıkmasından bu yana ilk kez bugün perşembe günü toplanacak.

Zürih'te sert geçmesi muhtemel bir toplantıda, meydan okuyan Infantino en ağır eleştirmenlerinden bazılarıyla karşı karşıya gelecek.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), futbolun gelişimine ayırdığı bütçede 3,4 milyar dolarlık (2,6 milyar sterlin) bir artış önermeye hazırlanıyor.

Ancak Infantino aynı zamanda yönetişim reformları, İngiltere Futbol Federasyonu, geçen yıl ilk kez verilen FIFA Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a takdim edilmesi ve ABD forveti Folarin Balogun vakasının ardından başlatılan disiplin işlemleri konusunda da sorgulanacak.

Fakat toplantı, Infantino'ya meydan okuyacak, küresel çapta cazibesi olan ortak bir isim belirleme konusunda şu ana kadar yaşanan başarısızlığı da gündeme getirecek.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Başkanı Victor Montagliani ve Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Başkanı Aleksander Ceferin gibi potansiyel rakipler aday olmadıklarını açıklarken, Infantino konumunu güçlendirmek için dünya turuna çıktı.

Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya'daki geniş tabanında gördüğü destek göz önüne alındığında, FIFA'nın 211 üyesinin yalnızca yarısına yakınının desteğine sahip olmasına rağmen görevine geri döneceği beklentisi artıyor.

Şimdiye kadar aday olma niyetini açıklayan tek kişi, Tottenham'ın eski savunmacısı Ramon Vega oldu; ancak çok az kişi onun şansını yüksek görüyor. Peki Wenger çözüm olabilir mi?

Zürih'te Wenger'in FIFA başkanlığına aday olmayı planladığına dair herhangi bir belirti yok; ayrıca Zürih'teki bir restoranda akşam yemeği için Infantino ve diğer FIFA Konseyi üyelerine katıldı. FIFA yönetim ekibinin önemli bir üyesi olarak perşembe günkü toplantıya da katılacak.

BBC Sport, FIFA aracılığıyla niyetlerini sorduğunda hiçbir yorum yapmadı.

Bu arada, 2018'de 22 yılın ardından Arsenal'den ayrılan ve bu süre içinde kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü haline gelen 76 yaşındaki adamın yakın çevresi, konuya ilgi duyup duymadığı hakkında görüş bildirmiyor.

Bu kişilerden biri BBC Sport'a onun "ideal bir aday" olacağını, ancak "kararın kendisine ait olduğunu" söyledi. Üst düzey bir FIFA yetkilisi ise Wenger'in konuyu düşünüp düşünmediğini bilmediğini ısrarla belirtti.

Ancak destekçileri olduğu açık; bu kişiler, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin öncülük ettiği Infantino'ya karşı başkaldırının başarı şansı olabilmesi için gerekli olan, Avrupa dışında da bir saygınlık düzeyine sahip olduğuna inanıyor.

Bir Avrupa ulusal federasyonunun üst düzey yetkilisi "BBC Sport"a şöyle konuştu: "O, futbolun gelişimini gerçekten anlayan parlak bir futbol adamı, çünkü bunu bizzat kendisi yönetti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar ona sadece bir Avrupalı olarak bakmıyor; örneğin Japonya'daki görev dönemi sayesinde Asya'da büyük saygı görüyor ve pek çok kişi onun en ideal aday olduğunu söylüyor. Ona gelince, bu onun için para, konum ya da egoyla ilgili değil. O gerçekten oyuna tutkuyla bağlı."

Ve ekledi: "Zor bir görevi başarıyla yürüttü ve FIFA'yı anlıyor; bu nedenle gerçekten iyi bir aday olurdu. Buna karşın, son derece güç bir konumda."

Bu durum, FFE vakasının yansımaları sırasında öne çıktı; geleneksel olarak Infantino'ya bağlı olan Wenger, başarısızlıkla sonuçlanan bu girişimden kendisini uzak tuttu.

Wenger o dönemde yaptığı açıklamada "Bu stratejik planın parçası değildim ve projeyi ilk kez basın haberlerinden öğrendim" dedi.

Şöyle devam etti: "Projenin geri çekilmesi kararı son derece gerekliydi ve tartışmaya yer bırakmıyordu; çünkü ben, sporumuza bağlılıkla, şeffaflıkla ve dürüstlükle hizmet eden bağımsız bir Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) kesin olarak inanıyorum."

Infantino'yu üstü kapalı biçimde eleştirmesi, konuyu görmezden gelmesi ve planın futbol dünyasındaki çeşitli paydaşlar tarafından kınanması göz önüne alındığında, bazıları Wenger'in bu olay nedeniyle istifa etmesini beklemiş olabilir; ancak o, altmış ülkedeki akademilerde genç yeteneklerin gelişimini ve dünya genelindeki gençlik turnuvalarını denetlediği görevini sürdürdü. Ayrıca kuralların belirlenmesinden sorumlu organ olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) teknik danışmanı.

Wenger, FIFA'daki görevinde zaman zaman tartışmalara yol açtı; özellikle iki yılda bir düzenlenen Dünya Kupası turnuvaları ve "net" ofsayt kuralı fikri gibi önerileri nedeniyle.

Ancak küresel bir itibara da sahip; buna, Infantino'nun yakın zamanda finansmanı artırma vaadinin ardından 54 üye ulusal federasyonun tamamının desteğini alarak yeniden seçilme yolunda büyük bir ivme kazandığı Afrika da dahil.

Wenger, Arsenal'in başındayken Afrikalı oyunculara verdiği destekle tanınıyordu ve oyunun geleneksel güçlerinin ötesindeki ülkelerde kalkınmayı ilerletmeyi amaçlayan 48 takımlı genişletilmiş Dünya Kupası'na verdiği destek kıtada büyük beğeni topladı.

Nitekim Wenger hafta sonunda Afrika Futbol Konfederasyonu kongresine katılmak üzere Cape Verde'deydi ve delegelere şöyle dedi: "Bir Afrika takımının Dünya Kupası'nı kazandığını görmek istiyoruz ve sayılar bunun mümkün olduğunu gösteriyor."

BBC Sport'a, FIFA çalışanlarından çok sayıda kişinin de Wenger'in bu görevi devralmasını istediği ve onun örgütün imajını değiştirebileceğine inandıkları bildirildi.

Ancak başkaları daha kuşkulu. FIFA çevrelerindeki etkili bir isim BBC Sport'a şöyle konuştu: "Wenger'in kendisini bu göreve en başta getiren adama karşı ayaklanmasına şaşırırım. Arsene bazı sıra dışı fikirler ortaya attı. Fakat oyunun yönetimi, siyasi düzeydeki ilişkiler ve gücün ele geçirilip yönlendirilmesini gerektiren o alanlar söz konusu olduğunda, bunun için uygun adam olduğundan emin değilim."

Bir başka üst düzey Avrupalı yetkili ise şöyle dedi: "Saygın bir konumu var, ancak takımın geleceğini temsil ettiğinden emin değilim. Reformları hayata geçirmesi için belki bir dönem yeter. Futbol dünyasında büyük saygı görüyor ve gelişim programlarında iyi bir iş çıkardı; fakat Gianni'den kopup kopmayacağını bilmiyorum."

Wenger aday olmak isterse, adaylığını açıklamak için 18 Kasım'a kadar süresi var ve en az beş ulusal federasyon tarafından aday gösterilmesi gerekecek.

Wenger'in teknik direktör olarak, taktik ve beslenme konularındaki ileri görüşlü yaklaşımıyla İngiliz futbolunu değiştiren efsanevi bir figür olduğu hatırlatılıyor. Peki FIFA'da farklı türden köklü bir değişim yaratmayı deneyebilir mi?



