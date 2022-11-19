FIFA Başkanı Infantino, Avrupalıları çifte standartla suçladı: "Kendimi bir Katarlı, bir eş cinsel hissediyorum"

FIFA Başkanı, Dünya Kupası hazırlıkları esnasında işçilerin mağdur edilmesinden dolayı eleştirilen Katar'ı "çifte standart var" diyerek savundu.

Katar, mağdur edilen işçiler ve eş cinsellere ülkede uygulanan yaptırımlar yüzünden eleştirildi

Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi konusunda FIFA da tepki aldı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa'yı çifte standart yapmakla suçladı

NE OLDU? Katar'da Dünya Kupası hazırlıkları esnasında çalışan işçilerin mağdur edilmesi büyük tepki topladı. Ayrıca ülkede eş cinselliğin yasak olması nedeniyle LGBTİ bireyler, güvenliklerinden endişe ettikleri için turnuvaya gitmeyeceklerini söyledi. Bu tepkilerin ortasında FIFA, Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi konusunda ağır eleştirildi. Ancak FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupalıları, "çifte standart" yapmakla suçladı.

NE SÖYLENDİ? Doha'da gazetecilere konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino şunları söyledi: "Ağır eleştirildik. Bugün kendimi Katarlı hissediyorum. Arap hissediyorum. Afrikalı hissediyorum. Eş cinsel hissediyorum. Bugün kendimi göçmen bir işçi gibi hissediyorum."

"Göçmen olarak sınırlarda çalışan ve İsviçre'de iş arayan ailemi hatırlıyorum. Doha'ya geldiğimde çocukluğumu hatırladım. 'Bu doğru değil, bir şeyler yapmalıyız!' diye düşündüm. İsviçre kapsayıcı bir örnek. Katar da ilerlemeler kaydetti."

"Elbette Katarlı, Afrikalı, Arap, eş cinsel, göçmen işçi değilim. Ama farklı olduğun için okulda zorbalığa uğramanın nasıl bir şey olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu yüzden her gün eleştirileri okumak kolay olmadı. Çifte standart var. Ben Avrupalıyım ama göçmen işçilere kim yardım ediyor? 2014'ten bu yana Avrupa göç politikası yüzünden 25.000 göçmen işçi öldü. Avrupa'da sınırlarımızı kapattık ve gelen işçileri yasal olarak kabul etmedik. Sonra da Katar'ı eleştiriyoruz. Burada çifte standart var."

BÜYÜK RESİM: FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa göç politikası nedeniyle binlerce işçi hayatını kaybederken Katar'a tepki gösteren Avrupalıları eleştirdi. Infantino ayrımcılığa maruz kalmanın ne demek olduğunu bildiğini söyledi.