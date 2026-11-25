Kozo Tashima, gelecek yılki FIFA başkanlık seçiminde Gianni Infantino'yu yenmesi halinde yalnızca dört yıllık bir dönem görev yapma sözü verdi. Japon futbol yöneticisi, FIFA'nın karar alma sürecini değiştirmek istiyor ve güçlerini birleştirmek için rakip aday Philippe Diallo ile görüşmeye başladı.

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Tashima'dan FIFA başkanlığında tek dönem sözü

Tashima, çarşamba günü Infantino'yu yenerek FIFA başkanı olması halinde yalnızca bir dönem görev yapacağını açıkladı. JFA'nın onursal başkanı, bu dört yılı dünya futbolunun yönetim organının karar alma sürecini değiştirmek için kullanacağını doğruladı.

Tashima, adaylığını bu ayın başlarında, Dünya Kupası da dahil olmak üzere önemli turnuvalardaki bir hisseyi satmaya yönelik, sonuçsuz kalan girişimi nedeniyle eleştirilen Infantino'ya karşı açıklamıştı. Gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan seçim, 2016'da göreve gelen ve 2019 ile 2023'te rakipsiz olarak yeniden seçilen Infantino'nun ilk kez bir rakiple karşılaşacağı seçim olacak.

Yönetim reformları Tashima'nın gündeminin başında

Tokyo'da düzenlenen basın toplantısında konuşan 69 yaşındaki Tashima, seçim programının tamamını hâlâ hazırladığını kabul etti. Ancak görev süresine ilişkin planını ve başlıca hedeflerini net biçimde ortaya koydu.

Reuters'ın aktardığına göre Tashima, "Adaylığıma gelince, başarılı olsam bile başkanlık görevini yalnızca dört yıllık tek bir dönem üstlenmeyi planladığımı belirtmek isterim" dedi.Reuters.

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Tashima, yönetiminin "FIFA'nın yönetiminde gerekli değişiklikleri yapmaya" odaklanacağını, özellikle de kurumu daha şeffaf hale getirmek için karar alma sürecini ele alacağını ekledi.

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FIFA'nın uzun süreli başkanlık geleneğinden farklı bir yaklaşım

Tashima'nın dört yıllık görev taahhüdü, FIFA'nın geleneksel yönetim yapısıyla belirgin bir tezat oluşturuyor. 1904'te kurulan kurumun bugüne kadar yalnızca dokuz başkanı oldu ve bunların altısı on yılı aşkın süre görev yaptı.

Fransız Jules Rimet, 1921 ile 1954 arasında 33 yıl görev yaparak kurum tarihinin en uzun süre görevde kalan başkanı oldu. FIFA'nın icra komitesi, üst düzey birçok yetkilinin karıştığı yolsuzluk skandalının ardından 2015'te başkanlık süresini en fazla 12 yılla sınırlayan bir reform programını onayladı.

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Mart ayındaki oylama öncesinde Diallo ile olası ittifak

Üç adayın yarıştığı seçimde Tashima ve Infantino'nun yanı sıra UEFA'nın desteğiyle yarışa katılan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo da yer alıyor. Diallo, bu ayın başlarında "güçlerini birleştirmek" ve Infantino karşıtı oyların bölünmesini önlemek için Tashima ile iletişime geçeceğini söylemişti. Tashima, Diallo ile telefonda görüştüğünü ve yakında Avrupa'da kendisiyle yüz yüze görüşmeyi umduğunu doğruladı. İkisinin de aynı yönde ilerlediğini ve stratejileri örtüşürse iş birliği yapabileceklerini belirtti; ancak sonraki görüşmelerin aralarındaki farklılıkları da ortaya çıkarabileceğini kaydetti.