Mısır milli takımı, önümüzdeki Cuma günü Avustralya ile oynayacağı maç öncesinde Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan bir şok haber aldı.
Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
FIFA'nın internet sitesinde, 32'li turda Cuma günü oynanacak maçlarda cezaları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncuların listesi yayınlandı.
Listede, sarı kart birikimi nedeniyle maça çıkamayacak olan Mısırlı oyuncu Muhannad Laşin yer aldı.
Muhannad Laşin, Yeni Zelanda maçında sarı kart görmüş, İran maçında da aynı durum tekrarlanmıştı.
Mısır milli takımı, Muhannad Laşin’in İran karşısında aldığı sarı kartın kaldırılması için itirazda bulundu, ancak talep reddedildi.
Mısır Milli Takımı, 5 puanla 7. grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükselirken, Avustralya Milli Takımı ise 4 puanla 4. grubu ikinci sırada tamamladı.