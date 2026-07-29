Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Dünya Kupası müsabakaları sırasında işlendiği iddia edilen çeşitli ihlaller nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu ve bazı oyuncularına karşı disiplin işlemi başlattığını duyurdu. Bu ihlallerin en dikkat çekeni ise sportif bir etkinliğin siyasi tutumları teşvik etmek için kullanılması oldu.

Karar, Arjantin'in Atlanta kentinde yarı finalde İngiltere'yi mağlup etmesinin ardından yaşananlar üzerine geldi. Milli takımın bazı oyuncuları, iki ülke arasındaki adaların egemenliğine dair tarihi anlaşmazlığa doğrudan bir gönderme yaparak üzerinde "Falkland Adaları Arjantin'indir" yazan bir pankart açmıştı.

FIFA, resmi açıklamasında, sportif müsabakaların sportif olmayan mesajları ifade etmek amacıyla kullanılmasının disiplin yönetmeliklerinin açık bir ihlali sayıldığını vurguladı ve olayın bir ilk olmadığına dikkat çekti. Nitekim daha önce, 2014 yılında Slovenya'ya karşı oynanan bir hazırlık maçı öncesinde benzer bir pankart nedeniyle Arjantin'e 20 bin sterlin para cezası verilmişti.

Suçlamalar yalnızca pankart olayıyla sınırlı kalmadı; turnuva boyunca gerçekleşen uzun bir ihlaller listesini de kapsadı. Bunlar arasında ayrımcı tezahürat ve hareketler, maçların geç başlaması, güvenlik ve emniyet protokollerinin uygulanmasındaki aksaklıklar, ayrıca takım ve taraftarlarından gelen uygunsuz mesajlar ile birden fazla maçta tribünlerden sahaya cisim atılması yer aldı.

Soruşturma, Arjantin'in New Jersey'de uzatmaların ardından İspanya'ya 1-0 kaybettiği final maçındaki olayları da kapsayacak şekilde genişledi. Bitiş düdüğünün ardından, orta saha oyuncusu Leandro Paredes'in İspanya'nın yıldızı Gavi'yi yere itmesinin ardından kısa süreli bir arbede yaşanmış, ardından İspanya milli takımının yedek oyuncuları kutlama yapmak için sahaya girmişti.

Paredes üç saldırı suçlamasıyla, takım arkadaşı Nahuel Molina ise iki suçlamayla karşı karşıya. Bunun yanında Molina, Thiago Almada, eski hakem ve teknik heyet üyesi Roberto Ayala ile birlikte Gavi de sportmenlik dışı davranışla ilgili tek bir suçlamayla karşı karşıya.

FIFA açıklamasını, "Disiplin yönetmeliği uyarınca, suçlananlara konumlarını sunma fırsatı tanındı. Bunun ardından disiplin kurulu kararını uygun zamanda açıklayacaktır" ifadesiyle vurgulayarak sonlandırdı.