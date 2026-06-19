FIFA, Amin Omar’ı Arjantin maçıyla ödüllendirdi… Cezayir ve Ürdün kadrolarını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi, 2026 Dünya Kupası 10. Grubun ikinci turunda oynanacak Arjantin-Avusturya maçı için görevlendirilecek hakem ekibini açıkladı.

Komite, maçın yönetimini Mısırlı hakem Amin Omar’a verdi; ona Mahmoud Abu Al-Raghal ve Ahmed Hossam Taha yardımcı olacak, dördüncü hakemlik görevini ise İspanyol Alejandro Hernández üstlenecek.

Amin Ömer, Dünya Kupası finallerindeki ilk maçında Çekya ile Güney Kore arasındaki karşılaşmayı yöneterek izleyiciler ve gözlemcilerden büyük övgü toplayan olağanüstü bir performans sergilemiş ve turnuvadaki varlığını sürdürüyor.

Arjantin Milli Takımı, Cezayir, Avusturya ve Ürdün milli takımlarıyla birlikte 10. grupta yer alıyor. Lionel Messi liderliğindeki “Tango Dansçıları”, ilk turda Cezayir’i 3-0’lık büyük bir skorla mağlup ederek turnuvaya en iyi şekilde başlamıştı.



Bu bağlamda, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda önümüzdeki Salı günü oynanacak Cezayir-Ürdün maçını yönetecek hakem ekibini açıkladı.

Maçı Slovenyalı hakem Slavko Vintić yönetecek; vatandaşları Tomaj Klančnik ve Andraž Kovačič yardımcı hakem olarak görev alacak, dördüncü hakem ise Jamaikalı Oshan Nation seçildi.

Her iki takım da ilk turdaki mağlubiyetlerini telafi etmek amacıyla maça çıkacak. Cezayir milli takımı Arjantin’e karşı ağır bir yenilgiye uğrarken, Ürdün milli takımı ise Avusturya’ya 3-1 mağlup olmuştu. Bu durum, bir sonraki tura yükselme yarışında her iki takım için de bu karşılaşmayı büyük önem arz ediyor.