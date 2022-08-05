FIFA 23: PlayStation ve Xbox'ta hangi yeni özellikler olacak?

Eylül ayında piyasaya sürülecek yeni oyunun sunacağı bazı yeni özelliklere GOAL Türkiye ile göz atalım.

FIFA 23, bir dizi yeni özellik ve grafikleriyle Eylül 2022'de raflarda olacak.

Mevcut modlarında gösterişli geliştirmeler yapan EA Sports'un ikonik oyunu, en son sürümü almaları için oyuncuları cezbediyor.

Peki FIFA 23'te göreceğimiz gelişmeler neler? GOAL Türkiye ile bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

Oynanabilirlik ve grafik gelişmeleri

HyperMotion teknolojisi, özellikle yeni nesil konsollar PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için ilk kez FIFA 22'de tanıtıldı.

Bu sürümde ise karşımıza daha yüksek bir teknoloji olan HyperMotion2 çıkıyor.

EA Sports, "İki kat daha fazla gerçek maç verisi yakalama özelliğine sahip çığır açan yeni nesil HyperMotion oyun teknolojisindeki gelişmeler, FIFA 23'ü gerçekçi animasyonlara taşıyor ve sahaya her adım attığınızda gerçeklik sunuyor" dedi.

Aşağıdaki videoda FIFA 23'ün gerçekliğine göz atabilirsiniz:

Kadın futbolu

İngiltere Kadınlar Süper Ligi ve Fransa 1. Lig'in eklenmesiyle FIFA'da temsil edilen kadın futbolcuların sayısı arttı.

Liverpool, Manchester United, Manchester City, PSG ve birçok popüler kadın takımları artık oyunda.

2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası yılı olduğu için hem erkekler hem de kadınlar Dünya Kupası, FIFA 23'teki yerini alacak.

Oyuncular, 21 Kasım'da başlayacak turnuvadan önce sanal bir Dünya Kupası düzenleyebilecekler.

Yeni kulüpler ve ligler

FIFA 23'te Juventus taraftarları için harika bir haber var. Daha önce Piemonte Calcio adıyla oyunda temsil edilen İtalyan devi, bu sürümden itibaren FIFA'ya dönüyor.

Ayrıca Spotify Camp Nou, Juve Allianz Stadyumu ve Nottingham Forest City Ground gibi bir dizi yeni stadyumun da oyuna eklenmesi bekleniyor.

Ancak Juventus oyuna dönüş yaparken Inter ile Napoli lisans problemleri nedeniyle yer almayacak.