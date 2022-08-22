FIFA 23: FUT Kahramanlar reytingleri açıklandı

EA Sports, oyuna eklenecek en yeni FIFA Ultimate Team Heroes serisinin derecelendirmelerini yayınladı. FIFA 22'ye eklenen özellik, belirli bir kulüp üzerinde büyük etkileri olan oyuncuları öne çıkarıyor ve toplayabileceğiniz oyuncu seçimi bu yıl artacak.
Manchester City efsanesi Yaya Toure ve ABD emektarı Landon Donavan, bir dizi başka isimle birlikte takımınıza eklemek için hazır olacak. Daha önce oyunda Simge olarak yer alan Jay-Jay Okocha ve Hidetoshi Nakata, artık Kahraman kartları alacak. Simgeler ve Kahramanlar farklıdır. Simgeler temel, orta ve asal olmak üzere üç varyasyonda olur. Kahramanlar ise oyuncuların kariyerinde belirli bir döneme dikkat çeker.
Kahramanların her biri, Dünya Kupası oyun modunun başlangıcında Marvel ile işbirliği içinde özel olarak resimli bir FUT ögesi olacak, ancak her kartın temel sürümleri FIFA 23 piyasaya sürüldüğünde mevcut olacak. Oyunu ön sipariş verirseniz, ücretsiz bir FIFA World Cup Hero öğesi alacaksınız.
Our squad is assembled. Here are the full ratings for your #FIFA23 FUT Heroes 📈— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 19, 2022
Pre-order FIFA 23 Ultimate Edition by August 21 to get your FIFA World Cup #FUTHero: https://t.co/th0YW3R5BQ@Marvel pic.twitter.com/YrKvcXWW9Y
FUT 23 Kahraman ratingleri
Oyuncu
Ülke
Rating
Position
Rudi Voller
Almanya
91
ST
Diego Forlan
Uruguay
91
ST
Lucio
Brezilya
90
CB
Jean-Pierre Papin
Fransa
90
ST
Yaya Toure
Fildişi Sahilleri
89
CDM
Jay-Jay Okocha
Nijerya
89
CAM
Javier Mascherano
Arjantin
89
CDM
Rafa Marquez
Meksika
89
CDM
Tomas Brolin
İsveç
89
ST
Ricardo Carvalho
Portekiz
89
CB
Claudio Marchisio
Italya
88
CM
Dirk Kuyt
Hollanda
88
RM
Landon Donovan
ABD
88
RM
Hidetoshi Nakata
Japonya
88
CAM
Harry Kewell
Avustralya
88
LF
Saeed Al-Owairan
Suudi Arabistan
88
CAM
Joan Capdevila
İspanya
88
LB
Park Ji-Sung
Güney Kore
87
CAM
Sidney Govou
Fransa
87
CAM
Peter Crouch
İngiltere
86
ST
Kahramanlar FIFA'da nasıl çalışacak?
Her FUT Kahramanına, kariyerleri boyunca iyi performans gösterdikleri bir lig atanır. Eğer o ligden oyuncuların olduğu bir takıma yerleştirilirlerse, kendileri ve diğer oyuncular arasında kimya olacak ve istatistiklerinde artışlar olacak. Kahramanlar ayrıca kendileriyle aynı milletten oyuncularla kimya içerisinde olacak. EA, FIFA 23 için kimya sistemini elden geçirdi, bu nedenle oyuncunun kimya vermek veya almak için artık doğrudan aynı ligden veya ülkeden oyuncuların yanına yerleştirilmesine gerek yok.
Örneğin, FUT'un önceki sürümlerinde Alisson ve Mohamed Salah, Liverpool için oynadıkları için kimya almayacaklardı. İstatistiklerinde artış elde etmek için doğrudan kulüplerinden, liglerinden veya ülkelerinden birinin yanına yerleştirilmeleri gerekir. Eylül ayında çıkacak olan yeni sürümde, ikisi de Liverpool için oynadıkları için artık bir destek alacaklar.
FUT 23'teki Kahramanların nasıl çalıştığına dair bir örnek aşağıdaki gibi.
Serie A'ya atanan Rudi Voller, aynı ligde oynayan Paul Pogba, Paulo Dybala ve hatta Samir Handanovic gibi oyuncularla bağlantı kuracak. Voller ayrıca Timo Werner ve İlkay Gündoğan gibi oyuncularla da Alman oldukları için bağlantı kuracak. Voller, oyundaki diğer oyuncularla bağlantı kurmayacak.