FIFA 23: FUT Kahramanlar reytingleri açıklandı

GOAL Türkiye|
FIFA 23 FUT Heroes (2)EA Sports/GOAL composite
FIFA 23EsportsGaming

Rudi Voller, Yaya Toure, Landon Donovan ve daha fazlası FIFA serisinin en yeni baskısında oynanabilecek.

EA Sports, oyuna eklenecek en yeni FIFA Ultimate Team Heroes serisinin derecelendirmelerini yayınladı. FIFA 22'ye eklenen özellik, belirli bir kulüp üzerinde büyük etkileri olan oyuncuları öne çıkarıyor ve toplayabileceğiniz oyuncu seçimi bu yıl artacak.

Manchester City efsanesi Yaya Toure ve ABD emektarı Landon Donavan, bir dizi başka isimle birlikte takımınıza eklemek için hazır olacak. Daha önce oyunda Simge olarak yer alan Jay-Jay Okocha ve Hidetoshi Nakata, artık Kahraman kartları alacak. Simgeler ve Kahramanlar farklıdır. Simgeler temel, orta ve asal olmak üzere üç varyasyonda olur. Kahramanlar ise oyuncuların kariyerinde belirli bir döneme dikkat çeker.

Kahramanların her biri, Dünya Kupası oyun modunun başlangıcında Marvel ile işbirliği içinde özel olarak resimli bir FUT ögesi olacak, ancak her kartın temel sürümleri FIFA 23 piyasaya sürüldüğünde mevcut olacak. Oyunu ön sipariş verirseniz, ücretsiz bir FIFA World Cup Hero öğesi alacaksınız.

FUT 23 Kahraman ratingleri

Oyuncu

Ülke

Rating

Position

Rudi Voller

Almanya

91

ST

Diego Forlan

Uruguay

91

ST

Lucio

Brezilya

90

CB

Jean-Pierre Papin

Fransa

90

ST

Yaya Toure

Fildişi Sahilleri

89

CDM

Jay-Jay Okocha

Nijerya

89

CAM

Javier Mascherano

Arjantin

89

CDM

Rafa Marquez

Meksika

89

CDM

Tomas Brolin

İsveç

89

ST

Ricardo Carvalho

Portekiz

89

CB

Claudio Marchisio

Italya

88

CM

Dirk Kuyt

Hollanda

88

RM

Landon Donovan

ABD

88

RM

Hidetoshi Nakata

Japonya

88

CAM

Harry Kewell

Avustralya

88

LF

Saeed Al-Owairan

Suudi Arabistan

88

CAM

Joan Capdevila

İspanya

88

LB

Park Ji-Sung

Güney Kore

87

CAM

Sidney Govou

Fransa

87

CAM

Peter Crouch

İngiltere

86

ST

Kahramanlar FIFA'da nasıl çalışacak?

Her FUT Kahramanına, kariyerleri boyunca iyi performans gösterdikleri bir lig atanır. Eğer o ligden oyuncuların olduğu bir takıma yerleştirilirlerse, kendileri ve diğer oyuncular arasında kimya olacak ve istatistiklerinde artışlar olacak. Kahramanlar ayrıca kendileriyle aynı milletten oyuncularla kimya içerisinde olacak. EA, FIFA 23 için kimya sistemini elden geçirdi, bu nedenle oyuncunun kimya vermek veya almak için artık doğrudan aynı ligden veya ülkeden oyuncuların yanına yerleştirilmesine gerek yok.

Örneğin, FUT'un önceki sürümlerinde Alisson ve Mohamed Salah, Liverpool için oynadıkları için kimya almayacaklardı. İstatistiklerinde artış elde etmek için doğrudan kulüplerinden, liglerinden veya ülkelerinden birinin yanına yerleştirilmeleri gerekir. Eylül ayında çıkacak olan yeni sürümde, ikisi de Liverpool için oynadıkları için artık bir destek alacaklar.

FUT 23'teki Kahramanların nasıl çalıştığına dair bir örnek aşağıdaki gibi.

Serie A'ya atanan Rudi Voller, aynı ligde oynayan Paul Pogba, Paulo Dybala ve hatta Samir Handanovic gibi oyuncularla bağlantı kuracak. Voller ayrıca Timo Werner ve İlkay Gündoğan gibi oyuncularla da Alman oldukları için bağlantı kuracak. Voller, oyundaki diğer oyuncularla bağlantı kurmayacak.

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