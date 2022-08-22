FIFA 23: FUT Kahramanlar reytingleri açıklandı

Rudi Voller, Yaya Toure, Landon Donovan ve daha fazlası FIFA serisinin en yeni baskısında oynanabilecek.

EA Sports, oyuna eklenecek en yeni FIFA Ultimate Team Heroes serisinin derecelendirmelerini yayınladı. FIFA 22'ye eklenen özellik, belirli bir kulüp üzerinde büyük etkileri olan oyuncuları öne çıkarıyor ve toplayabileceğiniz oyuncu seçimi bu yıl artacak.

Manchester City efsanesi Yaya Toure ve ABD emektarı Landon Donavan, bir dizi başka isimle birlikte takımınıza eklemek için hazır olacak. Daha önce oyunda Simge olarak yer alan Jay-Jay Okocha ve Hidetoshi Nakata, artık Kahraman kartları alacak. Simgeler ve Kahramanlar farklıdır. Simgeler temel, orta ve asal olmak üzere üç varyasyonda olur. Kahramanlar ise oyuncuların kariyerinde belirli bir döneme dikkat çeker.

Kahramanların her biri, Dünya Kupası oyun modunun başlangıcında Marvel ile işbirliği içinde özel olarak resimli bir FUT ögesi olacak, ancak her kartın temel sürümleri FIFA 23 piyasaya sürüldüğünde mevcut olacak. Oyunu ön sipariş verirseniz, ücretsiz bir FIFA World Cup Hero öğesi alacaksınız.

FUT 23 Kahraman ratingleri

Oyuncu Ülke Rating Position Rudi Voller Almanya 91 ST Diego Forlan Uruguay 91 ST Lucio Brezilya 90 CB Jean-Pierre Papin Fransa 90 ST Yaya Toure Fildişi Sahilleri 89 CDM Jay-Jay Okocha Nijerya 89 CAM Javier Mascherano Arjantin 89 CDM Rafa Marquez Meksika 89 CDM Tomas Brolin İsveç 89 ST Ricardo Carvalho Portekiz 89 CB Claudio Marchisio Italya 88 CM Dirk Kuyt Hollanda 88 RM Landon Donovan ABD 88 RM Hidetoshi Nakata Japonya 88 CAM Harry Kewell Avustralya 88 LF Saeed Al-Owairan Suudi Arabistan 88 CAM Joan Capdevila İspanya 88 LB Park Ji-Sung Güney Kore 87 CAM Sidney Govou Fransa 87 CAM Peter Crouch İngiltere 86 ST

Kahramanlar FIFA'da nasıl çalışacak?

Her FUT Kahramanına, kariyerleri boyunca iyi performans gösterdikleri bir lig atanır. Eğer o ligden oyuncuların olduğu bir takıma yerleştirilirlerse, kendileri ve diğer oyuncular arasında kimya olacak ve istatistiklerinde artışlar olacak. Kahramanlar ayrıca kendileriyle aynı milletten oyuncularla kimya içerisinde olacak. EA, FIFA 23 için kimya sistemini elden geçirdi, bu nedenle oyuncunun kimya vermek veya almak için artık doğrudan aynı ligden veya ülkeden oyuncuların yanına yerleştirilmesine gerek yok.

Örneğin, FUT'un önceki sürümlerinde Alisson ve Mohamed Salah, Liverpool için oynadıkları için kimya almayacaklardı. İstatistiklerinde artış elde etmek için doğrudan kulüplerinden, liglerinden veya ülkelerinden birinin yanına yerleştirilmeleri gerekir. Eylül ayında çıkacak olan yeni sürümde, ikisi de Liverpool için oynadıkları için artık bir destek alacaklar.

FUT 23'teki Kahramanların nasıl çalıştığına dair bir örnek aşağıdaki gibi.

Serie A'ya atanan Rudi Voller, aynı ligde oynayan Paul Pogba, Paulo Dybala ve hatta Samir Handanovic gibi oyuncularla bağlantı kuracak. Voller ayrıca Timo Werner ve İlkay Gündoğan gibi oyuncularla da Alman oldukları için bağlantı kuracak. Voller, oyundaki diğer oyuncularla bağlantı kurmayacak.