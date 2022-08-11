FIFA 23'a yeni eklenen popüler gol sevinçleri

FIFA'nın en eğlenceli yönlerinden biri, bir golü dans ile taçlandırmaktır. FIFA 23'te artık aralarından seçim yapabileceğiniz yeni gol kutlamaları mevcut.
Daha önce Cristiano Ronaldo'nun "siiiuuuu" ya da Paul Pogba'nın dansı gibi kutlamaları bulunduran FIFA, son sürümünde Christian Pulisic'in 'Eye of Tiger' ve Sam Kerr'in 'The Flip' sevinci gibi yeni kutlamalar ekledi.
💥 Scored a banger?— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) August 6, 2022
🥳 Which new celebration are you using?
See all the visual upgrades in #FIFA23 ➡️ https://t.co/EeDl8gjj8D pic.twitter.com/FJBpO9u9Ri
Yeni eklenen gol sevinçleri
'The Gamer' - Diogo Jota
Diogo Jota'nın golünü attıktan sonra yaptığı imza sevinç, FIFA 23'te yerini alıyor.
Portekizli forvetin kendi e-spor takımı var ve sanki bir video oyunu oynuyormuş gibi bağdaş kurup oturur bir vaziyette kutluyor. Kutlamanın ismi ise "The Gamer"
The best celebration ever 🎮 @DiogoJota18 pic.twitter.com/REnLCPfRwb— DIOGO JOTA Esports (@diogojotaegames) August 5, 2022
'The Flip' - Sam Kerr
Chealse'nin forveti Sam Kerr, PSG yıldızı Mbappe ile birlikte FIFA 23'ün yıldızlarından biri.
Kerr, ters taklasıyla ünlüdür ve artık bunu FIFA 23'te görebileceğiz.
Sam Kerr 🤝 Scoring first-half hat-tricks against @BCFCwomen— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) November 22, 2021
ft. 𝘁𝗵𝗲 backflip celebration 👀#BarclaysFAWSL @ChelseaFCW pic.twitter.com/lSo8j9oP7Z
'The Griddy' - Christian Pulisic & Anthony Elanga
'The Griddy' daha şimdiden viral kutlamalardan biri.
Pulisic'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi maçında Lille'ye karşı attığı golden sonra yaptığı sevinci, Manchester United'dan Anthony Elanga da Premier Lig maçında gol attıktan sonra yapmıştı.
Things you love to see! 😍👏#MUFC | #BREMUN pic.twitter.com/PlebBkLZFh— Manchester United (@ManUtd) January 19, 2022
Kutlama, topuklarınızın üzerinde zıplayarak ve ellerinizi "tamam" diyerek gözlerinize götürmeyi içeren basit hareketlerden oluşuyor. Ancak basit olduğu kadar akılda da kalıcı.
🚨 NEW - The griddy celebration in #FIFA23 pic.twitter.com/u04xndKsds— FIFA 23 News (@FUT23News) August 5, 2022
'The Eye of the Tiger' - Christian Pulisic
Pulisic'in kaplan gözü kutlaması tam anlamıyla göz alıcı bir gol sevinç.
Pulisic'in sol kolunda onunla bütünleşen bir kaplan dövmesi var ve gol attıktan sonra kolunu gözüne çekip kendi yüzünde bir kaplan suratı oluşturuyor.
Kaplanın gözleri gol sevincine ürkütücü bir hava katıyor!
Christian Pulisic's eye of the tiger celebration in FIFA 23 🔥 pic.twitter.com/OT7o4bQojC— USMNT Only (@usmntonly) August 6, 2022
'Low Five & Flex' - Roberto Firmino
Robert Firmino'nun "Low Five and Flex" sevinci de Liverpool taraftarları arasında epey popüler olan bir başka gol kutlaması. Hareket iki oyuncunun birbirine beşlik çakmasıyla başlıyor ve ardından akılda kalıcı numaralarla devam ediyor.