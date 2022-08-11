FIFA 23'a yeni eklenen popüler gol sevinçleri

EA Sports, FIFA 23'e trendleşen yeni kutlamaları ekledi.

FIFA'nın en eğlenceli yönlerinden biri, bir golü dans ile taçlandırmaktır. FIFA 23'te artık aralarından seçim yapabileceğiniz yeni gol kutlamaları mevcut.

Daha önce Cristiano Ronaldo'nun "siiiuuuu" ya da Paul Pogba'nın dansı gibi kutlamaları bulunduran FIFA, son sürümünde Christian Pulisic'in 'Eye of Tiger' ve Sam Kerr'in 'The Flip' sevinci gibi yeni kutlamalar ekledi.

Yeni eklenen gol sevinçleri

'The Gamer' - Diogo Jota

Diogo Jota'nın golünü attıktan sonra yaptığı imza sevinç, FIFA 23'te yerini alıyor.

Portekizli forvetin kendi e-spor takımı var ve sanki bir video oyunu oynuyormuş gibi bağdaş kurup oturur bir vaziyette kutluyor. Kutlamanın ismi ise "The Gamer"

'The Flip' - Sam Kerr

Chealse'nin forveti Sam Kerr, PSG yıldızı Mbappe ile birlikte FIFA 23'ün yıldızlarından biri.

Kerr, ters taklasıyla ünlüdür ve artık bunu FIFA 23'te görebileceğiz.

'The Griddy' - Christian Pulisic & Anthony Elanga

'The Griddy' daha şimdiden viral kutlamalardan biri.

Pulisic'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi maçında Lille'ye karşı attığı golden sonra yaptığı sevinci, Manchester United'dan Anthony Elanga da Premier Lig maçında gol attıktan sonra yapmıştı.

Kutlama, topuklarınızın üzerinde zıplayarak ve ellerinizi "tamam" diyerek gözlerinize götürmeyi içeren basit hareketlerden oluşuyor. Ancak basit olduğu kadar akılda da kalıcı.

'The Eye of the Tiger' - Christian Pulisic

Pulisic'in kaplan gözü kutlaması tam anlamıyla göz alıcı bir gol sevinç.

Pulisic'in sol kolunda onunla bütünleşen bir kaplan dövmesi var ve gol attıktan sonra kolunu gözüne çekip kendi yüzünde bir kaplan suratı oluşturuyor.

Kaplanın gözleri gol sevincine ürkütücü bir hava katıyor!

'Low Five & Flex' - Roberto Firmino

Robert Firmino'nun "Low Five and Flex" sevinci de Liverpool taraftarları arasında epey popüler olan bir başka gol kutlaması. Hareket iki oyuncunun birbirine beşlik çakmasıyla başlıyor ve ardından akılda kalıcı numaralarla devam ediyor.