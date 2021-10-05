FIFA 22'nin en kötü takımları

FIFA 22'nin en kötü reytinge sahip takımlarını derledik...

FIFA 22'nin Kariyer Modu'nda kendinize yeni bir meydan okuma mı arıyorsunuz? Online sezonlarda bir yıldızlı takımları mı denemek istiyorsunuz? Veya kötü takımları seçip arkadaşlarınızla eğlenmek mi istiyorsunuz?

Bir tarafta sırasıyla 86 ve 85 reytingle Paris Saint-Germain ile Manchester City, oyunun en iyi iki takımı olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer tarafta ise bir yıldızlı İrlanda Ligi ve Hindistan Süper Ligi takımları bizi karşılıyor. Longord Town, FIFA 22'nin 55 reytingle en kötü takımı olarak yer alıyor.

Longford Town'ın her pozisyondaki oyuncusu oldukça düşük reytinglere sahip. ANcak 57 reytingli Hint takımı Odisha FC'nin golcüsü Aridai, 70 reytingle karşımıza çıkıyor.

FIFA 22'nin en kötü 10 takımı arasında yer almayan tek Hint veya İrlanda takımı ise Çin temsilcisi Chongqing Liangjiang Athletic.

Takımdaki oyuncuların çoğu yönetmelikler gereği Çin kökenli, ancak hücumdaki Fernandinho Silva ve Miler Bolanos, takımın reytingini de yukarıya çekiyor.

Takım reytingleri, ilk 11'deki oyuncuların reytinglerinin ortalamasının alınmasıyla hesaplanıyor, yani yedekler ve kado dışı oyuncular bu hesaba dahil edilmiyor.

FIFA 22: En kötü takımlar