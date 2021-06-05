Sezonun sona ermesiyle birlikte oyunseverlerde FIFA 22 heyecanı başladı.

EA Sports'un FIFA oyunları, dünyanın en popüler video oyunları arasında yer alıyor.

Koronavirüs pandemisi, FIFA 21'in piyasaya sürülmesini etkiledi, ancak oyun geliştirilme aşamasında buna göre ayarlandı ve şimdiye kadarki en başarılı oyunlardan biri oldu.

2020/2021 sezonunun sona ermesiyle futbolseverler FIFA 22'yi merak etmeye başladı.

Andrew Wilson neler söyledi?

FIFA 22'nin 2021 yılı içerisinde çıkmayı bekleniyor. EA Sports CEO'su Andrew Wilson, yeni oyunun yolda olduğunu doğruladı.

"Tüm yeni EA Sports oyunlarımız, FIFA, Madden, NHL ve EA Sports PGA Tour dahil olmak üzere yeni nesil konsol platformları için tasarlandı."

FIFA 22 ne zaman açıklanacak?

EA Sports, FIFA 21'i EA Play etkinliğinde duyurmuştu ve FIFA 22 için de aynı şeyin yapılması bekleniyor. Bu yıl EA Play'in 22 Temmuz 2021'de açıklanması planlanıyor.

Ancak, 12 Haziran'dan 15 Haziran'a kadar sürecek olan E3 etkinliğinde FIFA 22'nin duyurulması da büyük bir olasılık.

FIFA 22 hangi konsollarda olacak?

EA Sports yöneticilerinin açıkladıklarına göre, FIFA 22, Play Station 5, Xbox Series-X/S gibi yeni nesil konsollar için üretiliyor. Bu nedenle grafiklerin ve oynanışın nasıl olacağını görmek ilginç olacak.

Oyununun bilgisayar dışında, Play Station 4 ve Xbox One'da da oynanabilmesi bekleniyor.

FIFA 21, Mart 2021'den itibaren Google Stadia'da oynanabilir hale gelmişti, ancak FIFA 22'nin nasıl sunulacağı henüz belli değil.