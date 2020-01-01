FIFA 21

FIFA 21'de Süper Lig'de forma giyen en iyi 50 oyuncu

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edin visca basaksehir 31012020
Vedat Yangın
Herkesin merakla beklediği FIFA 21 satışa sunuldu. Oyunda, Süper Lig'de forma giyen en iyi 50 oyuncuyu derledik...

FIFA 21 raflardaki yerini aldı.

Oyundaki güçlü takımlar ve iyi futbolcularla oynamak zevkli olsa da, oyuncular zaman zaman kendi ülkelerindeki takımları ve futbolcuları da tercih ediyor.

İşte FIFA 21'deki en iyi 50 Süper Lig oyuncusu:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    # Oyuncu Kulüp Pozisyon Reyting
    1 Edin Visca Başakşehir RM 83
    2 Fernando Muslera Galatasaray GK 82
    3 Guiliano Başakşehir CAM 80
    4 Adem Ljajic Beşiktaş CAM 80
    5 Radamel Falcao Galatasaray ST 80
    6 Luiz Gustavo Fenerbahçe CDM 80
    7 Diego Perotti Fenerbahçe LM 79
    8 Sofiane Feghouli Galatasaray RM 79
    9 Nacer Chadli Başakşehir LW 78
    10 Younes Belhanda Galatasaray CAM 78
    11 Filip Novak Fenerbahçe LB 78
    12 Domagoj Vida Beşiktaş CB 78
    13 Anthony Nwakaeme Trabzonspor LM 78
    14 Jose Sosa Fenerbahçe CM 78
    15 Marcelo Goiano Sivasspor RB 78
    16 Josef De Souza Beşiktaş CDM 77
    17 Rafael Başakşehir RB 77
    18 Davidson Alanyaspor LW 77
    19 Uğurcan Çakır Trabzonspor GK 77
    20 Mert Günok Başakşehir GK 77
    21 Max Gradel Sivasspor LW 77
    22 Ryan Babel Galatasaray LW 77
    23 Junior Caiçara Başakşehir RB 77
    24 Mbwana Samatta Fenerbahçe ST 76
    25 Omar Elabdellaoui Galatasaray RB 76
    26 Atiba Hutchinson Beşiktaş CDM 76
    27 İrfan Can Kahveci Başakşehir CM 76
    28 Jeremain Lens Beşiktaş RM 76
    29 Ryan Donk Galatasaray CB 76
    30 Gökhan Gönül Fenerbahçe RB 76
    31 Garry Rodrigues Fenerbahçe LM 76
    32 Christian Luyindama Galatasaray CB 76
    33 Caner Erkin Fenerbahçe LB 76
    34 Deniz Türüç Başakşehir RM 75
    35 Valentin Rosier Beşiktaş RB 75
    36 Faycal Fajr Sivasspor CM 75
    37 Oğuzhan Özyakup Beşiktaş CM 75
    38 Emre Kılınç Galatasaray LM 75
    39 Silviu Lung Kayserispor GK 75
    40 Hugo Rodallega Denizlispor ST 75
    41 Bernard Mensah Beşiktaş CAM 75
    42 Serdar Aziz Fenerbahçe CB 75
    43 Enzo Crivelli Başakşehir ST 75
    44 Hasan Ali Kaldırım Başakşehir LB 75
    45 Tiago Pinto Ankaragücü LB 75
    46 Kevin N'Koudou Beşiktaş LM 75
    47 Mehmet Topal Başakşehir CDM 74
    48 Mamadou Samassa Sivasspor GK 74
    49 Ömer Ali Şahiner Konyaspor RM 74
    50 Giovanni Sio Gençlerbirliği ST 74

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