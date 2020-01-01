FIFA 21'de Süper Lig'de forma giyen en iyi 50 oyuncu

Herkesin merakla beklediği FIFA 21 satışa sunuldu. Oyunda, Süper Lig'de forma giyen en iyi 50 oyuncuyu derledik...

FIFA 21 raflardaki yerini aldı.

Oyundaki güçlü takımlar ve iyi futbolcularla oynamak zevkli olsa da, oyuncular zaman zaman kendi ülkelerindeki takımları ve futbolcuları da tercih ediyor.

İşte FIFA 21'deki en iyi 50 Süper Lig oyuncusu:

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