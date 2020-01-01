FIFA 21'de Süper Lig'de forma giyen en iyi 50 oyuncu
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Vedat Yangın
FIFA 21 raflardaki yerini aldı.
Oyundaki güçlü takımlar ve iyi futbolcularla oynamak zevkli olsa da, oyuncular zaman zaman kendi ülkelerindeki takımları ve futbolcuları da tercih ediyor.
İşte FIFA 21'deki en iyi 50 Süper Lig oyuncusu:
|#
|Oyuncu
|Kulüp
|Pozisyon
|Reyting
|1
|Edin Visca
|Başakşehir
|RM
|83
|2
|Fernando Muslera
|Galatasaray
|GK
|82
|3
|Guiliano
|Başakşehir
|CAM
|80
|4
|Adem Ljajic
|Beşiktaş
|CAM
|80
|5
|Radamel Falcao
|Galatasaray
|ST
|80
|6
|Luiz Gustavo
|Fenerbahçe
|CDM
|80
|7
|Diego Perotti
|Fenerbahçe
|LM
|79
|8
|Sofiane Feghouli
|Galatasaray
|RM
|79
|9
|Nacer Chadli
|Başakşehir
|LW
|78
|10
|Younes Belhanda
|Galatasaray
|CAM
|78
|11
|Filip Novak
|Fenerbahçe
|LB
|78
|12
|Domagoj Vida
|Beşiktaş
|CB
|78
|13
|Anthony Nwakaeme
|Trabzonspor
|LM
|78
|14
|Jose Sosa
|Fenerbahçe
|CM
|78
|15
|Marcelo Goiano
|Sivasspor
|RB
|78
|16
|Josef De Souza
|Beşiktaş
|CDM
|77
|17
|Rafael
|Başakşehir
|RB
|77
|18
|Davidson
|Alanyaspor
|LW
|77
|19
|Uğurcan Çakır
|Trabzonspor
|GK
|77
|20
|Mert Günok
|Başakşehir
|GK
|77
|21
|Max Gradel
|Sivasspor
|LW
|77
|22
|Ryan Babel
|Galatasaray
|LW
|77
|23
|Junior Caiçara
|Başakşehir
|RB
|77
|24
|Mbwana Samatta
|Fenerbahçe
|ST
|76
|25
|Omar Elabdellaoui
|Galatasaray
|RB
|76
|26
|Atiba Hutchinson
|Beşiktaş
|CDM
|76
|27
|İrfan Can Kahveci
|Başakşehir
|CM
|76
|28
|Jeremain Lens
|Beşiktaş
|RM
|76
|29
|Ryan Donk
|Galatasaray
|CB
|76
|30
|Gökhan Gönül
|Fenerbahçe
|RB
|76
|31
|Garry Rodrigues
|Fenerbahçe
|LM
|76
|32
|Christian Luyindama
|Galatasaray
|CB
|76
|33
|Caner Erkin
|Fenerbahçe
|LB
|76
|34
|Deniz Türüç
|Başakşehir
|RM
|75
|35
|Valentin Rosier
|Beşiktaş
|RB
|75
|36
|Faycal Fajr
|Sivasspor
|CM
|75
|37
|Oğuzhan Özyakup
|Beşiktaş
|CM
|75
|38
|Emre Kılınç
|Galatasaray
|LM
|75
|39
|Silviu Lung
|Kayserispor
|GK
|75
|40
|Hugo Rodallega
|Denizlispor
|ST
|75
|41
|Bernard Mensah
|Beşiktaş
|CAM
|75
|42
|Serdar Aziz
|Fenerbahçe
|CB
|75
|43
|Enzo Crivelli
|Başakşehir
|ST
|75
|44
|Hasan Ali Kaldırım
|Başakşehir
|LB
|75
|45
|Tiago Pinto
|Ankaragücü
|LB
|75
|46
|Kevin N'Koudou
|Beşiktaş
|LM
|75
|47
|Mehmet Topal
|Başakşehir
|CDM
|74
|48
|Mamadou Samassa
|Sivasspor
|GK
|74
|49
|Ömer Ali Şahiner
|Konyaspor
|RM
|74
|50
|Giovanni Sio
|Gençlerbirliği
|ST
|74