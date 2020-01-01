FIFA 21

FIFA 21: Trabzonspor oyuncu puanları

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nwakaeme trabzonspor goal celebration 12062020
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FIFA 21'de Trabzonspor kadrosundaki oyuncuların puanlarını derledik.

EA Sports'un en popüler oyunu FIFA 21, 9 Ekim'de oyuncularla buluştu.

Oyunla ilgili merak edilen konulardan biri de Süper Lig takımlarında bulunan oyuncuların reytingleri...

İşte Trabzonspor'daki oyuncuların FIFA 21'deki puanları:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    Oyuncu Mevki Reyting
    Anthony Nwakaeme LM 78
    Uğurcan Çakır GK 77
    Abdülkadir Ömür RM 75
    Joao Pereira RB 74
    Abdulkadir Parmak CM 73
    Edgar Ie CB 72
    Fousseni Diabate LM 71
    Marlon LWB 71
    Caleb Ekuban ST 71
    Benik Afobe ST 70
    Anders Trondsen CM 70
    Hüseyin Türkmen CB 70
    Kamil Ahmet Çörekçi RB 70
    Gaston Campi CB 69
    Majid Hosseini CB 69
    Bilal Başaçıkoğlu LM 68
    Stiven Plaza ST 68
    Yusuf Sarı RM 68
    Erce Kardeşler GK 66
    Abdurrahim Dursun LB 65
    Serkan Asan RB 64
    Fıratcan Üzüm RM 63
    Arda Akbulut GK 63

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