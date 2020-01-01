FIFA 21: Trabzonspor oyuncu puanları
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EA Sports'un en popüler oyunu FIFA 21, 9 Ekim'de oyuncularla buluştu.
Oyunla ilgili merak edilen konulardan biri de Süper Lig takımlarında bulunan oyuncuların reytingleri...
İşte Trabzonspor'daki oyuncuların FIFA 21'deki puanları:
|Oyuncu
|Mevki
|Reyting
|Anthony Nwakaeme
|LM
|78
|Uğurcan Çakır
|GK
|77
|Abdülkadir Ömür
|RM
|75
|Joao Pereira
|RB
|74
|Abdulkadir Parmak
|CM
|73
|Edgar Ie
|CB
|72
|Fousseni Diabate
|LM
|71
|Marlon
|LWB
|71
|Caleb Ekuban
|ST
|71
|Benik Afobe
|ST
|70
|Anders Trondsen
|CM
|70
|Hüseyin Türkmen
|CB
|70
|Kamil Ahmet Çörekçi
|RB
|70
|Gaston Campi
|CB
|69
|Majid Hosseini
|CB
|69
|Bilal Başaçıkoğlu
|LM
|68
|Stiven Plaza
|ST
|68
|Yusuf Sarı
|RM
|68
|Erce Kardeşler
|GK
|66
|Abdurrahim Dursun
|LB
|65
|Serkan Asan
|RB
|64
|Fıratcan Üzüm
|RM
|63
|Arda Akbulut
|GK
|63