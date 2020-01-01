Süper Lig

FIFA 21: Süper Lig'in en iyi şutörleri

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Radamel Falcao García Galatasaray 2020
Galatasaray
Dünyanın en çok oynanan konsol oyunlarından FIFA 21'de Süper Lig'in en iyi şut atan oyuncularını sıraladık.

Süper Lig'in en iyi şutörleri kadronuzda fark yaratabilir. Dengede ve az pozisyonda seyreden bir maçın kaderini uzaktan şutlarla değiştirebilirsiniz.

FIFA 2021'in en iyi şut çeken oyuncularını sizler için sıraladık.

İşte FIFA 21'deki en iyi şutörler...

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    OYUNCU TAKIM POZİSYON SHO
    Falcao Galatasaray ST 80
    Lukas Podolski Antalyaspor CAM 79
    Ryn Babel Galatasaray LW 79
    Edin Visca Başakşehir RM 77
    Giuliano Başakşehir CAM 76
    Nacer Chadli Başakşehir LW 76
    Mbaye Diagne Galatasaray ST 76
    Mbwana Ally Samatta Fenerbahçe ST 76
    Anthony Nwakaeme Trabzonspor LM 76
    Davidson Alanyaspor LW 75
    Giovanni Sio Gençlerbirliği ST 75
    Adem Ljajic Beşiktaş CAM 75
    Max-Alain Gradel Sivasspor LW 75
    Denis Alibec Kayserispor ST 74
    Vincent Aboubakar Beşiktaş ST 74
    Enzo Crivelli Başakşehir ST 74
    Adis Jahovic Antalyaspor ST 74
    Bogdan Stancu Gençlerbirliği ST 74
    Mevlut Erdinc Karagümrük ST 74
    Demba Ba Başakşehir ST 74
    Anastasios Bakasetas Alanyaspor CAM 74

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