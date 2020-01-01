FIFA 21: Süper Lig'in en iyi şutörleri
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Galatasaray
Süper Lig'in en iyi şutörleri kadronuzda fark yaratabilir. Dengede ve az pozisyonda seyreden bir maçın kaderini uzaktan şutlarla değiştirebilirsiniz.
FIFA 2021'in en iyi şut çeken oyuncularını sizler için sıraladık.
İşte FIFA 21'deki en iyi şutörler...
|OYUNCU
|TAKIM
|POZİSYON
|SHO
|Falcao
|Galatasaray
|ST
|80
|Lukas Podolski
|Antalyaspor
|CAM
|79
|Ryn Babel
|Galatasaray
|LW
|79
|Edin Visca
|Başakşehir
|RM
|77
|Giuliano
|Başakşehir
|CAM
|76
|Nacer Chadli
|Başakşehir
|LW
|76
|Mbaye Diagne
|Galatasaray
|ST
|76
|Mbwana Ally Samatta
|Fenerbahçe
|ST
|76
|Anthony Nwakaeme
|Trabzonspor
|LM
|76
|Davidson
|Alanyaspor
|LW
|75
|Giovanni Sio
|Gençlerbirliği
|ST
|75
|Adem Ljajic
|Beşiktaş
|CAM
|75
|Max-Alain Gradel
|Sivasspor
|LW
|75
|Denis Alibec
|Kayserispor
|ST
|74
|Vincent Aboubakar
|Beşiktaş
|ST
|74
|Enzo Crivelli
|Başakşehir
|ST
|74
|Adis Jahovic
|Antalyaspor
|ST
|74
|Bogdan Stancu
|Gençlerbirliği
|ST
|74
|Mevlut Erdinc
|Karagümrük
|ST
|74
|Demba Ba
|Başakşehir
|ST
|74
|Anastasios Bakasetas
|Alanyaspor
|CAM
|74