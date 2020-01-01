FIFA 21: Süper Lig'in en iyi pasörleri

Dünyanın en çok oynanan konsol oyunlarından FIFA 21'de Süper Lig'in iyi pasörlerini sıraladık.

FIFA 21’de dar alanlarda takım arkadaşlarına ara pas vererek savunmaların kilidini açma yetenekleriyle en yüksek pas reytingine sahip olan oyuncular ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyebilirsiniz.

FIFA 2021'in Süper Lig'de oynayan ve en iyi pas yapan oyuncularını sizler için sıraladık.

İşte FIFA 21'deki en iyi pasörler...

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