FIFA 21: Süper Lig'in en iyi pasörleri
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FIFA 21’de dar alanlarda takım arkadaşlarına ara pas vererek savunmaların kilidini açma yetenekleriyle en yüksek pas reytingine sahip olan oyuncular ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyebilirsiniz.
FIFA 2021'in Süper Lig'de oynayan ve en iyi pas yapan oyuncularını sizler için sıraladık.
İşte FIFA 21'deki en iyi pasörler...
|OYUNCU
|TAKIM
|POZİSYON
|PAS
|Jose Sosa
|Fenerbahçe
|CM
|82
|Adem Ljajic
|Beşiktaş
|CAM
|80
|Edin Visca
|Başakşehir
|RM
|79
|Deniz Türüç
|Başakşehir
|RM
|78
|Faycal Jajr
|Sivasspor
|CM
|78
|Oğuzhan Özyakup
|Beşiktaş
|CM
|78
|Younes Belhanda
|Galatasaray
|CAM
|78
|Giuliano
|Başakşehir
|CAM
|77
|Diego Perotti
|Fenerbahçe
|LM
|77
|Caner Erkin
|Fenerbahçe
|LB
|77
|Lukas Podolski
|Antalyaspor
|CAM
|77
|Arda Turan
|Galatasaray
|LM
|77
|Davidson
|Alanyaspor
|LM
|76
|Nacer Chadli
|Başakşehir
|LW
|76
|İrfan Can Kahveci
|Başakşehir
|CM
|76
|Emre Akbaba
|Galatasaray
|CAM
|75
|Rachid Ghezzal
|Beşiktaş
|RW
|74
|Gökhan Töre
|Beşiktaş
|RM
|74
|Rafael
|Başakşehir
|RB
|74
|Mykola Morozyuk
|Çaykur Rizespor
|RB
|74