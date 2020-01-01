FIFA 21

FIFA 21: Süper Lig'in en iyi pasörleri

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Jose Sosa Fenerbahce
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Dünyanın en çok oynanan konsol oyunlarından FIFA 21'de Süper Lig'in iyi pasörlerini sıraladık.

FIFA 21’de dar alanlarda takım arkadaşlarına ara pas vererek savunmaların kilidini açma yetenekleriyle en yüksek pas reytingine sahip olan oyuncular ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyebilirsiniz.

FIFA 2021'in Süper Lig'de oynayan ve en iyi pas yapan oyuncularını sizler için sıraladık.

İşte FIFA 21'deki en iyi pasörler...

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    OYUNCU TAKIM POZİSYON PAS
    Jose Sosa Fenerbahçe CM 82
    Adem Ljajic Beşiktaş CAM 80
    Edin Visca Başakşehir RM 79
    Deniz Türüç Başakşehir RM 78
    Faycal Jajr Sivasspor CM 78
    Oğuzhan Özyakup Beşiktaş CM 78
    Younes Belhanda Galatasaray CAM 78
    Giuliano Başakşehir CAM 77
    Diego Perotti Fenerbahçe LM 77
    Caner Erkin Fenerbahçe LB 77
    Lukas Podolski Antalyaspor CAM 77
    Arda Turan Galatasaray LM 77
    Davidson Alanyaspor LM 76
    Nacer Chadli Başakşehir LW 76
    İrfan Can Kahveci Başakşehir CM 76
    Emre Akbaba Galatasaray CAM 75
    Rachid Ghezzal Beşiktaş RW 74
    Gökhan Töre Beşiktaş RM 74
    Rafael Başakşehir RB 74
    Mykola Morozyuk Çaykur Rizespor RB 74

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