FIFA 21: Süper Lig'in en hızlı oyuncuları
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Pozisyon bulmakta zorlandığınız bir maçta kanatlardaki hızlı oyuncularınızla, rakip savunmanın dengesini bozabilir ve gol bulabilirsiniz.
FIFA 2021'de Süper Lig'in en hızlı oyuncularını sizler için sıraladık.
|OYUNCU
|TAKIM
|POZİSYON
|PAC
|Rashad Muhammed
|BB Erzurumspor
|ST
|94
|Kevin N'Koudou
|Beşiktaş
|LM
|93
|Jean Armel Drole
|Antalyaspor
|RM
|92
|Guilherme
|Göztepe
|RM
|91
|Amilton
|Antalyaspor
|RM
|91
|Babajide David Akintola
|Hatayspor
|RW
|90
|Nazım Sangare
|Fenerbahçe
|RB
|90
|Casimir Ninga
|Sivasspor
|LM
|90
|Moryke Fofana
|Yeni Malatyaspor
|LM
|90
|Cenk Şahin
|Gaziantep FK
|RM
|90
|Saba Lobzhanidze
|Ankaragücü
|LM
|88
|Kerim Frei
|Başakşehir
|LM
|88
|Yusuf Erdoğan
|Kasımpaşa
|LM
|88
|Hadi Sacko
|Denizlispor
|RM
|88
|Jody Lukoki
|Yeni Malatyaspor
|RM
|88
|Jesse Sekidika
|Galatasaray
|RM
|88
|Edin Visca
|Başakşehir
|RM
|88
|Gilbert Koomson
|Kasımpaşa
|RW
|87
|Bartlomiej Pawlowski
|Gaziantep FK
|RM
|87
|Yannis Salibur
|Karagümrük
|RM
|86
|Martin Linnes
|Galatasaray
|RB
|86