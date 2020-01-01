FIFA 21

FIFA 21: Süper Lig'in en hızlı oyuncuları

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Rashad Muhammad BB Erzurumspor 10102020
AA
Dünyanın en çok oynanan konsol oyunlarından FIFA 21'de Süper Lig'in hızlı oyuncularını sıraladık.

Pozisyon bulmakta zorlandığınız bir maçta kanatlardaki hızlı oyuncularınızla, rakip savunmanın dengesini bozabilir ve gol bulabilirsiniz.

FIFA 2021'de Süper Lig'in en hızlı oyuncularını sizler için sıraladık.

OYUNCU TAKIM POZİSYON PAC
Rashad Muhammed BB Erzurumspor ST 94
Kevin N'Koudou Beşiktaş LM 93
Jean Armel Drole Antalyaspor RM 92
Guilherme Göztepe RM 91
Amilton Antalyaspor RM 91
Babajide David Akintola Hatayspor RW 90
Nazım Sangare Fenerbahçe RB 90
Casimir Ninga Sivasspor LM 90
Moryke Fofana Yeni Malatyaspor LM 90
Cenk Şahin Gaziantep FK RM 90
Saba Lobzhanidze Ankaragücü LM 88
Kerim Frei Başakşehir LM 88
Yusuf Erdoğan Kasımpaşa LM 88
Hadi Sacko Denizlispor RM 88
Jody Lukoki Yeni Malatyaspor RM 88
Jesse Sekidika Galatasaray RM 88
Edin Visca Başakşehir RM 88
Gilbert Koomson Kasımpaşa RW 87
Bartlomiej Pawlowski Gaziantep FK RM 87
Yannis Salibur Karagümrük RM 86
Martin Linnes Galatasaray RB 86

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