FIFA 21: Maç kazanmak için en iyi 5 taktik

FIFA 21'deki en iyi dizilişler hangileridir ve hangi taktikler size daha fazla galibiyet kazandırabilir?

Herhangi bir futbol maçını kazanmak için doğru dizilişi seçmek, hem gerçek hayattaki menajerler hem de FIFA 21 oyuncuları için zorlu bir iştir.

Güçlü yönlerinizle oynarken ve oyuncularınızın potansiyelini en üst düzeye çıkarırken, hücum ve savunma arasında doğru dengeyi bulmanız gerekir.

Oyun tarzınıza bağlı olarak, bazı dizilimler FIFA 21'de size uyacak ve bazıları büyük ölçüde etkisiz kalacaktır.

Bununla birlikte, oyunu nasıl oynarsanız oynayın, ister hızlı hücum etmeyi veya ister yavaş ilerlemeyi sevin, FIFA 21'de daha başarılı olan bazı taktikler vardır.

Size daha fazla galibiyet kazandırabilecek taktikleri sıralayalım...

3-5-2

Arka tarafta üç savunma oyuncusunun olduğu dizilişler FIFA'nın son sürümlerinde biraz daha değer kazandı.

Daha fazla hücum oyuncusunu oynatması sayesinde genellikle daha yüksek skorlu oyunlara yol açar, ancak 3-5-2, 3-4-1-2 veya 3-4-3 gibi diğer seçeneklere kıyasla biraz daha fazla denge sunar.

Bu dizilişi kullanırken iyi savunmanın anahtarı, özellikle rakip kanatlardan hücum ettiğinde stoperleri pozisyonunun dışına çıkarmamasıdır.

Öte yandan geniş orta saha rotasyonunuza geri dönün. Çünkü elinizdekiler hızlı tempolu maçlarda dayanıklılıklarını erken kaybedebilir. Yedek kulübesinde iyi yedeklemeler yapın.

4-1-2-1-2

Birkaç yıl önce FIFA'da oldukça popüler olan 4-1-2-1-2, yeni oyun mekaniği sayesinde bu yıl geri dönüş yaptı.

Ekstra bir defansif orta saha oyuncusuna sahip olmak, oyuncularınızı hücuma gönderdiğinizde arka hattınızı koruyacaktır. Ayrıca iki forvet ve bir hücum orta saha oyuncusu birçok fırsat yaratmanıza izin verecektir.

Ceza sahası içinde her zaman bol bol seçeneğiniz olacak ve alanın dışını bekleyen oyuncularınız bulunacak. Bu nedenle rakip topu kafayla uzaklaştırsa bile, orta yapmak çok iyi çalışabilir.

4-1-2-1-2 (2) varyantı ise yüksek hücum istatistiklerine sahip beklere sahipseniz çok etkili olabilir.

4-2-3-1 (2)

Normal 4-2-3-1 dizilişi, üç ofansif orta saha oyuncusu (CAM) kullanır ve bu nedenle orta sahada kalabalık olabilir.

Geniş versiyon olan 4-2-3-1 (2) ise kanat oyuncularının yanı sıra bir CAM kullandığından çok daha iyi çalışır.

Profesyonel oyuncular arasında popüler bir oluşumdur.

Birçok kişi, savunmada bol miktarda oyuncuya sahip olduğundan ve aynı zamanda hızlı bir şekilde atak yapabildiğinden bu taktiği en dengeli oluşumlardan biri olarak görüyor.

Şut, pas ve top sürme konusunda yüksek reytinglere sahip bir CAM gereklidir.

4-4-2

Son 30 yıldır futbol sahalarında varolan 4-4-2, savunma ve hücum arasındaki dengesi sayesinde FIFA kullanıcıları için popüler bir seçim olmaya devam ediyor.

Kanat oyuncuları hücuma çıkışları sağlar ve düzenli olarak atağa geçmek isteyenler için son derece etkili olabilir.

Çift forvet olması sayesinde, bir forvet kombinasyonu yaratır. Güçlü ve hava toplarında iyi olan birininın yanına daha hızlı, fiziksel açıdan biraz daha zayıf bir golcü seçmenize izin verir.

Çok yönlü iki orta saha oyuncusuna sahip olmak da 4-4-2'nin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için çok önemlidir.

5-2-1-2

Savunmadaki beş oyuncu, bu sezon birçok Twitch yayıncısı ve profesyonel oyuncunun FIFA 21'de savunmaya geçmeye karar vermesiyle meta haline geldi.

Pek çok insan savunma oynamaktan veya geri çekilmeye mahkum kalmaktan hoşlanmaz, ancak insanlar kazanmak için yapmaları gereken her şeyi yaparlar!

Hızlı, hücum eden kanat bekleri, herhangi bir beşli savunmanın anahtarıdır. Ancak dikkatli olun: dayanıklılıkları, yüksek skorlu oyunlarda etkilenebilir.

Oyuncularınızı çok çabuk yoracağından bu dizilişe dikkat edin. Topu geri kazanmaya çalışın ve rakibinize hızlı bir şekilde karşılık verin.