FIFA 21: GOALSTUDIO kıyafet serisi artık Volta Football'da
Goal taraftarları, tümü ikonik Goal logosuna sahip kıyafetler ve eşyalarla artık FIFA 21'in sokaklarında dolaşabilir.
GOALSTUDIO ürünleri, Volta Football'da 13 Ağustos'a kadar mevcut olacak ve turuncu hoodie, oyuncu amblemli forma, heart-ball grafikli tişört ile Grab-ity Balance Pro sandaletleri içerecek.
GOALSTUDIO x VOLTA FOOTBALL, FIFA 21 serisine özel olacak. Tüm öğeleri, oyun içindeki görevleri tamamlayarak ya da Volta jetonları ile satın alabilirsiniz.
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GOALSTUDIO'nun yanı sıra Volta Fotball'da FC Harlem, PSG x Jordan, BALR ve Nowhere FC markarı da boy gösteriyor.
Kore merkezli GOALSTUDIO ürünleri, Kore'nin birçok K-pop yıldızı tarafından giyildi.
GOALSTUDIO ayrıca Wolverhampton Wanderers ve Slow Steady FC gibi kulüplerin kapsül koleksiyonlarına da ev sahipliği yapıyor.
Bu yılın başlarında ise K-League ekibi Daegu FC'nin forma tedarikçisi oldu.
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