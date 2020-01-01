FIFA 21: Fenerbahçe oyuncu puanları
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EA Sports'un en popüler oyunu FIFA 21, 9 Ekim'de oyuncularla buluştu.
Oyunla ilgili merak edilen konulardan biri de Süper Lig takımlarında bulunan oyuncuların reytingleri...
İşte Fenerbahçe'deki oyuncuların FIFA 21'deki puanları:
|Oyuncu
|Mevki
|Reyting
|Luiz Gustavo
|CDM
|80
|Diego Perotti
|LM
|79
|Filip Novak
|LB
|78
|Jose Sosa
|CM
|78
|Mbwana Samatta
|ST
|76
|Gökhan Gönül
|RB
|76
|Garry Rodrigues
|LM
|76
|Caner Erkin
|LB
|76
|Serdar Aziz
|CB
|75
|Zanka
|CB
|74
|Nazım Sangare
|RB
|74
|Nabil Dirar
|RM
|74
|Harun Tekin
|GK
|74
|Sinan Gümüş
|RM
|73
|Altay Bayındır
|GK
|73
|Dimitrios Pelkas
|CAM
|73
|Marcel Tisserand
|CB
|73
|Ozan Tufan
|CM
|72
|Mert Hakan Yandaş
|CAM
|72
|Mame Thiam
|ST
|71
|Mauricio Lemos
|CB
|69
|Ferdi Kadıoğlu
|CAM
|68
|Sadık Çiftpınar
|CB
|68
|Kemal Ademi
|ST
|67
|Okan Turp
|CB
|59