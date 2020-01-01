FIFA 21

FIFA 21: Fenerbahçe oyuncu puanları

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Luiz Gustavo 21092020
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FIFA 21'de Fenerbahçe kadrosundaki oyuncuların puanlarını derledik.

EA Sports'un en popüler oyunu FIFA 21, 9 Ekim'de oyuncularla buluştu.

Oyunla ilgili merak edilen konulardan biri de Süper Lig takımlarında bulunan oyuncuların reytingleri...

İşte Fenerbahçe'deki oyuncuların FIFA 21'deki puanları:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    Oyuncu Mevki Reyting
    Luiz Gustavo CDM 80
    Diego Perotti LM 79
    Filip Novak LB 78
    Jose Sosa CM 78
    Mbwana Samatta ST 76
    Gökhan Gönül RB 76
    Garry Rodrigues LM 76
    Caner Erkin LB 76
    Serdar Aziz CB 75
    Zanka CB 74
    Nazım Sangare RB 74
    Nabil Dirar RM 74
    Harun Tekin GK 74
    Sinan Gümüş RM 73
    Altay Bayındır GK 73
    Dimitrios Pelkas CAM 73
    Marcel Tisserand CB 73
    Ozan Tufan CM 72
    Mert Hakan Yandaş CAM 72
    Mame Thiam ST 71
    Mauricio Lemos CB 69
    Ferdi Kadıoğlu CAM 68
    Sadık Çiftpınar CB 68
    Kemal Ademi ST 67
    Okan Turp CB 59

     

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