FIFA 21

FIFA 21: Beşiktaş oyuncu puanları

Yorum()
Adem Ljajic Beşiktaş 02212020
depophotos
FIFA 21'de Beşiktaş kadrosundaki oyuncuların puanlarını derledik.

EA Sports'un en popüler oyunu FIFA 21, 9 Ekim'de oyuncularla buluştu.

Oyunla ilgili merak edilen konulardan biri de Süper Lig takımlarında bulunan oyuncuların reytingleri...

İşte Beşiktaş'taki oyuncuların FIFA 21'deki puanları:

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    Oyuncu Mevki Reyting
    Adem Ljajic CAM 80
    Domagoj Vida CB 78
    Josef De Souza CDM 77
    Atiba Hutchinson CDM 76
    Jeremain Lens RM 76
    Valentin Rosier RB 75
    Oğuzhan Özyakup CM 75
    Bernard Mensah CAM 75
    Kevin N'Koudou LM 75
    Douglas RB 74
    Tyler Boyd RM 74
    Vincent Aboubakar ST 74
    Gökhan Töre RM 74
    Wellinton CB 73
    Dorukhan Toköz CDM 73
    Rachid Ghezzal RW 73
    Cyle Larin ST 72
    Fabrice N'Sakala LB 72
    Nicolas Isimat-Mirin CB 70
    Necip Uysal CB 70
    Güven Yalçın ST 69
    Ersin Destanoğlu GK 67
    Francisco Montero CB 66
    Rıdvan Yılmaz LB 63
    Utku Yuvakuran GK 63
    Alpay Çelebi CB 61
    Kartal Kayra Yılmaz CM 60

     

    Kapat