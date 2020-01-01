FIFA 21: Beşiktaş oyuncu puanları

FIFA 21'de Beşiktaş kadrosundaki oyuncuların puanlarını derledik.

EA Sports'un en popüler oyunu FIFA 21, 9 Ekim'de oyuncularla buluştu.

Oyunla ilgili merak edilen konulardan biri de Süper Lig takımlarında bulunan oyuncuların reytingleri...

İşte Beşiktaş'taki oyuncuların FIFA 21'deki puanları:

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