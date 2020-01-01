FIFA 21: Beşiktaş oyuncu puanları
Yorum()
depophotos
EA Sports'un en popüler oyunu FIFA 21, 9 Ekim'de oyuncularla buluştu.
Oyunla ilgili merak edilen konulardan biri de Süper Lig takımlarında bulunan oyuncuların reytingleri...
İşte Beşiktaş'taki oyuncuların FIFA 21'deki puanları:
|Oyuncu
|Mevki
|Reyting
|Adem Ljajic
|CAM
|80
|Domagoj Vida
|CB
|78
|Josef De Souza
|CDM
|77
|Atiba Hutchinson
|CDM
|76
|Jeremain Lens
|RM
|76
|Valentin Rosier
|RB
|75
|Oğuzhan Özyakup
|CM
|75
|Bernard Mensah
|CAM
|75
|Kevin N'Koudou
|LM
|75
|Douglas
|RB
|74
|Tyler Boyd
|RM
|74
|Vincent Aboubakar
|ST
|74
|Gökhan Töre
|RM
|74
|Wellinton
|CB
|73
|Dorukhan Toköz
|CDM
|73
|Rachid Ghezzal
|RW
|73
|Cyle Larin
|ST
|72
|Fabrice N'Sakala
|LB
|72
|Nicolas Isimat-Mirin
|CB
|70
|Necip Uysal
|CB
|70
|Güven Yalçın
|ST
|69
|Ersin Destanoğlu
|GK
|67
|Francisco Montero
|CB
|66
|Rıdvan Yılmaz
|LB
|63
|Utku Yuvakuran
|GK
|63
|Alpay Çelebi
|CB
|61
|Kartal Kayra Yılmaz
|CM
|60