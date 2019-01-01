FIFA 20'nin kapağında Eden Hazard ve Van Dijk olacak

Belçikalı forvet ve Hollandalı stoper, iki farklı kapakla çıkacak olan oyunun yüzleri olacak.

Her yıl merakla beklenen FIFA oyunun kapak yıldızı bu seneki versiyonda iki oyuncu oldu.

'e transfer olan Eden Hazard ve 'un stoperi Virgil Van Dijk, FIFA 20'nin kapaklarında yer alacak.

Belçikalı forvet Standart Edition, Hollandalı stoper ise Champions Edition kapaklarında boy gösterecek.

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Hazard, "Kapakta yer alabildiğim için çok şanslıyım" ifadelerini kullanırken Van Dijk ise "Benim için büyük bir onur" dedi.

FIFA 20, tüm dünyada 27 Eylül 2019 günü satışa çıkacak.