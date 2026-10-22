FIFA, tarihi 2030 Dünya Kupası'nın ABD'deki televizyon ve dijital yayın hakları için ihale sürecini resmen başlattı. Dünya futbolunun yönetim organı, son dönemdeki uluslararası turnuvalarda ABD'deki izleyici sayısında yaşanan büyük artışın ardından yenilikçi yayıncılık yaklaşımları arıyor.

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Yayın hakları için teklif süreci başladı

FIFA, 2030 Dünya Kupası'nın medya yayın hakları için resmen ihale çağrısı başlattı. Sunulan yayın paketleri, ABD ve Porto Riko'da kapsamlı televizyon ve dijital yayın haklarını içeriyor. İlgilenen taraflar, turnuvanın 2034 ayağının haklarını da alma seçeneğine sahip.

Teklif süreci, dünya spor yayıncılığında medya ortamının hızla değiştiği bir dönemde başladı. Yayın kuruluşları ve dijital platformların resmî tekliflerini dünya futbolunun yönetim organına sunmak için 19 Kasım'a kadar süresi var. Uluslararası futbolun en büyük turnuvasının haklarını almak isteyen yayın kuruluşlarının yöneticilerinin yüksek bedelli teklifler hazırlaması bekleniyor.

FIFA yenilikçi yayıncılık yaklaşımları arıyor

Futbol yetkilileri, yaklaşan dünya turnuvaları için modern yayıncılık çözümlerini teşvik ediyor. FIFA, resmî basın açıklamasında bölge genelinde daha geniş kitlelere ulaşmak için “yenilikçi yaklaşımlara” açık olduğunu belirtti.

Bu modern yaklaşım, dijital yayın platformlarının canlı spor yayıncılığı pazarına girmesi yönündeki son küresel eğilimi izliyor. Küresel yayın devi Netflix, bu hafta başında 2030 Dünya Kupası'nı İspanya ve Andorra'da yayınlama haklarını aldığını duyurdu. Bu önemli anlaşma, FIFA'nın gelecekteki medya ortaklıkları için geleneksel televizyon kanallarının ötesine bakmaya gerçekten hazır olduğunu gösteriyor.

Getty Images

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Birden fazla kıtaya yayılacak turnuva yaklaşıyor

2030 turnuvası, birden fazla kıtaya yayılması nedeniyle lojistik açıdan karmaşık bir organizasyon olacak. Dünya futbolunun bu büyük organizasyonuna başlıca ev sahipliğini İspanya, Portekiz ve Fas üstlenecek.

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Ancak ilk turnuvanın 100. yılını kutlamak için özel düzenlemeler yapıldı. Turnuvanın tamamı Avrupa ve Afrika'ya taşınmadan önce açılış maçlarına Arjantin, Paraguay ve Uruguay ev sahipliği yapacak. Bu tarihî organizasyonun ardından düzenlenecek 2034 Dünya Kupası'nın tek ev sahibi ise Suudi Arabistan olarak belirlendi.

ABD'deki izleyici sayısı hızla artmaya devam ediyor

Ülke içinde ilginin büyük ölçüde artmasının ardından ABD yayın hakları için rekabetin son derece çetin geçmesi bekleniyor. Fox, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın İngilizce yayın haklarını daha önce tek başına elinde bulunduruyordu. Telemundo ise aynı turnuvanın İspanyolca televizyon yayın haklarını almıştı.

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FIFA verilerine göre 2026 Dünya Kupası, ABD'deki televizyon ve dijital yayın platformlarında maç başına ortalama 13,5 milyon izleyiciye ulaştı. Bu çarpıcı rakam, Katar'daki 2022 turnuvasına kıyasla %166'lık büyük bir artışa karşılık geliyor ve sunulacak yayın paketlerinin yüksek ticari değerini ortaya koyuyor.