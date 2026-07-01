Feyenoord, Wellenreuther'in halefi için 5 milyonluk bir anlaşma üzerinde çalışıyor

Feyenoord, Tjark Ernst’i gelecek sezonun birinci kalecisi olarak görüyor. FR12.nl Çarşamba günü, scout ekibinin transferine yeşil ışık yaktığını ve 23 yaşındaki kaleciye bir teklif sunulduğunu bildirdi.

Bu hafta, hem Feyenoord’un hem de Ajax’ın Ernst ile ilgilendiği ortaya çıktı. Feyenoord şu anda somut bir teklifte bulundu ve kısa sürede kişisel bir anlaşmaya varmayı umuyor. Anlaşma sağlanırsa, kulüp, Ernst’in Hertha BSC ile olan sözleşmesindeki beş milyon avroluk satın alma opsiyonunu devreye sokmak istiyor.

Ernst, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı nedeniyle Feyenoord’da bir maceraya atılmaya sıcak bakıyor. Timon Wellenreuther’in büyük olasılıkla takımdan ayrılacağı düşünülürse, Ernst ilk kaleci olarak görülüyor.

Rekabet oldukça şiddetli. Celtic de transfer piyasasında ve VfL Wolfsburg, olası bir transfer için Hertha BSC ile görüşmelerini sürdürüyor. Wolfsburg, bu maddeyi devreye sokamıyor çünkü bu madde 2. Bundesliga'daki kulüpler için geçerli değil.

Feyenoord için bu madde sorun teşkil etmiyor. Ancak Hertha, Ernst’i öylece bırakmak istemiyor ve kaleciyi takımda tutmak için elinden geleni yapıyor. Genç kaleci, gelecek için önemli bir oyuncu olarak görülüyor.

1,93 metre boyundaki kaleci, VfL Bochum'un altyapısından yetişti ve 2022'den beri Hertha'da forma giyiyor. Ernst, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda iki kez forma giydi.

Ernst’in Hertha ile 2027 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt’a göre piyasa değeri dört milyon avro.