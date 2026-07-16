Feyenoord, Wellenreuther'e veda etti ve bütçesine bir milyon euro ekledi

Timon Wellenreuther, Feyenoord'dan VfL Wolfsburg'a resmi olarak transfer oldu ve bu kulüple üç sezonluk sözleşme imzaladı. Alman kulübü, 30 yaşındaki kaleciye yaklaşık bir milyon euro ödüyor. Wellenreuther, De Kuip'te dört sezon forma giydi.

“Buraya geldiğimde ne bekleyebileceğimi bilmiyordum. Burada geçirdiğim zaman, belki de mümkün olabileceğini düşündüğümden çok daha fazlasını bana verdi. Yedek olarak geldim ve kaptan olarak ayrılıyorum. Çok gururlu bir kaptan olarak. Çünkü Feyenoord sıradan bir kulüp değil, her yönüyle eşsiz. Burada gerçekten unutulmaz anlar yaşadım ve ilk dakikalarımdan itibaren takdir gördüm. Bu takdir, kulübe ve taraftarlara olan sevgim gibi giderek arttı,” diye yazıyor minnettar Wellenreuther, Feyenoord’un web sitesinde.

Feyenoord’dan ayrılmak kolay değil, diyor ayrılan tecrübeli oyuncu. “Birlikte yaşadığımız o yoğun deneyimleri özleyeceğim. Hâlâ 2023’teki şampiyonluk yarışındaki ‘o kurtarış’tan bahsediliyor. Bir kaleci olarak geride bırakmak isteyeceğiniz türden anılar bunlar; bunu sağlayabildiğim için mutluyum.”

“Lig şampiyonluğunu kazanmak muhteşemdi, tıpkı De Kuip’te ve deplasmanda oynadığımız harika Şampiyonlar Ligi maçları gibi; ayrıca KNVB Kupası ve Johan Cruijff Kupası’nı kazanmak da öyle. Bu formayı giymek ve bu kulüp için oynamak bir onurdu. Bir parçam her zaman Feyenoordlu olarak kalacak. Kulüpteki herkese ve kalbinde Feyenoord’u taşıyanlara: her şey için teşekkürler,” dedi Wellenreuther.

Wellenreuther, Feyenoord formasıyla 125 kez kaleyi korudu ve 37 maçta kalesini gole kapattı. Rotterdam-Zuid’dan ayrılırken, bir lig şampiyonluğu, Eurojackpot KNVB Kupası ve bir Johan Cruijff Kupası’nı hanesine yazdırdı.

“Timon ile, son yıllarda kalitesini Avrupa’nın en üst seviyesinde kanıtlamış bir kaleciyi kadromuza katıyoruz. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde oynadı, Feyenoord ile çeşitli kupalar kazandı ve kısa süre önce kaptanlık pazubandını taktı,” diye konuştu sportif direktör Pirmin Schwegler, Wolfsburg’un internet sitesinde.

“Bu, onun sadece sportif nitelikleriyle değil, kişiliğiyle de bir takımı yönlendirebileceğini gösteriyor. Timon’u bizim tarafımızı seçmeye ikna edebildiğimiz için çok mutluyuz,” diye ekledi Alman kulübünün sevinçten havalara uçan yöneticisi.