Feyenoord'un yıldız oyuncusu, Robin van Persie ile ilgili ani bir mesajla sürpriz yaptı

Anis Hadj Moussa, Pazartesi günü Robin van Persie hakkında ani bir açıklama yaptı. Feyenoord’un forveti, Instagram Hikayeleri’nde eski teknik direktörle çekilmiş bir fotoğrafını bir kalp emojisiyle paylaştı. Böylece Cezayirli oyuncu, Van Persie’nin görevden alınmasından bir buçuk aydan fazla bir süre sonra, ona açıkça desteğini ifade etmiş gibi görünüyor.

Hadj Moussa’nın paylaşımı dikkat çekici bir zamanda geldi. Zira Feyenoord, 7 Haziran’da yapılan iç değerlendirme sonucunda Van Persie’yi görevden almaya karar verdiğinden beri, oyuncu kadrosundan bu konuda dikkat çekici bir sessizlik hakimdi. Bu nedenle, kanat oyuncusunun Instagram Hikayesi, teknik direktörün ayrılmasından bu yana bir Feyenoord oyuncusu tarafından yapılan en net kamuoyu desteği beyanlarından biri oldu.

Görevden alınmasından ancak üç gün sonra Tsuyoshi Watanabe, kulüp yönetiminin kararı hakkında görüş bildiren ilk oyuncu oldu. Japon savunma oyuncusu, haberin duyulmasından üç gün sonra, kendi ifadesiyle her zaman büyük güven duyduğu Van Persie’nin ayrılışını çok zor karşıladığını belirtti.

"Gidişini çok üzücü buluyorum," demişti Watanabe o zamanlar. "Ayase (Ueda, ed.) gibi ben de ondan her zaman büyük güven gördüm. Birlikte iyi ve kötü günler yaşadık. Ama sonuçta ligi ikinci bitirdik ve Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandık."

Feyenoord Taraftar Günü’nde Van Persie sorusu kesildi

Cumartesi günü düzenlenen Feyenoord Taraftar Günü’nde de bu konunun kulüp içinde hâlâ hassas bir konu olduğu ortaya çıktı. Sem Steijn ve Luciano Valente, bir basın etkinliği sırasında bir çocuktan, Van Persie’nin ayrılması ve Giovanni van Bronckhorst’un onun yerine geçmesi hakkında ne düşündükleri sorusunu aldı.

Oyuncular konuya derinlemesine yanıt veremeden, Feyenoord basın sorumlusu araya girdi. "Bu soruyu şimdilik atlayalım. Sorunu anlıyorum ama neyse. Sanırım herkes bunu can sıkıcı buldu, ama herkes hayatına devam etmek zorunda." Steijn daha sonra bunun "gerçekten iyi bir soru" olduğunu söyledi, ardından Valente de ona katıldı.



