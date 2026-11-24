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Florian Kastenmeier için karmaşık duygularla geçen bir akşamdı. Alman kaleci, FC Porto karşısında vatandaşı Tjark Ernst'in yerine tercih edildi ancak 1-0'lık yenilgiyi önleyemedi.

Maçın ardından "Yarın (çarşamba, editörün notu) belki ilk maçıma çıktığım için sevinebilirim. Ama şu an sonuç daha çok hayal kırıklığı yaratıyor" diye yakınan Kastenmeier, Ziggo Sport'a konuştu.

Feyenoord'un üzgün kalecisi, "Bence yenilgiden fazlasını hak ettik. Çok fırsat yakaladık ama son vuruşlarda biraz şanssızdık. Her şeyden önce büyük bir hayal kırıklığı" dedi.

Kastenmeier, Porto karşısında ilk 11'de başlayacağını pazartesi günü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'tan öğrendi. "Çok tecrübeliyim. Ama elbette bu özel bir akşam. Sonuçta sahada iki kale var ve maç 11'e 11 oynanıyor."

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"Önümüzdeki haftalarda bu akşam bana belki daha özel hissettirecek ama hazırlanırken bunu normal bir maç olarak gördüm" diyen Kastenmeier, Feyenoord'u özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için cazip bulduğunu belirtti.

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Soğukkanlı kaleci, "Ama maça odaklandığımda bunu normal bir karşılaşma olarak görüyorum. İlk maçım için performansımın fena olmadığını söyleyebilirim. Topla daha iyi olabilirim ama önümüzdeki haftalarda gelişecek" diye vurguladı.

Alman kaleci, Avrupa'daki az farkla gelen yenilginin ardından "İlk maç için yeterince iyiydi. Takım olarak iyi oynadığımızda De Kuip'teki atmosfer gerçekten harika oluyor. Ama mesele ben değilim, çünkü bu bir takım performansıydı" değerlendirmesinde bulundu.

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Kastenmeier, bu hafta yerine tercih edildiği rakibi Ernst ile konuşmayı planlıyor. "Aramız iyi ve profesyonel futbolcular olarak bunu çözeriz."

Kastenmeier sözlerini şöyle tamamladı: "Dün (pazartesi, editörün notu) birbirimizle konuşmadık çünkü bu maça hazırlanıyorduk. Konuşacağız ve maçı da birlikte değerlendireceğiz. Burada dört çok iyi kalecimiz var ve herkes oynamayı hak ediyor. Şimdi sıra bende."