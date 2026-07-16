Feyenoord'un yeni transferine bir mesaj: 'Ajax, Hollanda'nın en iyi kulübü'

Feyenoord, bu hafta Tjark Ernst ile resmi olarak yeni (birinci) kalecisini kadrosuna kattı. Yeni transfer, Hertha BSC’den ayrılmadan önce Deyovaisio Zeefuik ile görüşmeler yaptı; Zeefuik, Alman oyuncuya yeni kulübü hakkında bilgi verdi.

Beş milyon avrodan fazla bir bedel karşılığında Ernst, bu hafta Berlin’den Rotterdam’a transfer oldu. Orada, yaklaşık bir milyon avroya 2. Bundesliga’daki VfL Wolfsburg’a transfer olan Timon Wellenreuther’in yerini alacak.

Transfer kesinleşmeden önce Ernst, takım arkadaşı Zeefuik’ten bilgi aldı. Amsterdamlı oyuncu, 2022 yılından beri Hertha’da forma giyiyor. 28 yaşındaki sağ bek, ESPN’e “Dürüstçe söylüyorum: Feyenoord çok iyi bir transfer yaptı” dedi.

"Genç, yetenekli ve büyük potansiyeli olan bir kaleci. Bence geçen sezon 2. Bundesliga’nın en iyi kalecisiydi. Takımına puan kazandırabilir, topla çok sakin."

"Bir defans oyuncusu olarak onu arkamda görmek çok güzel. Eğer bir hata yaparsan, büyük ihtimalle o bunu senin için telafi edebilir," diyor Ernst'i 'mükemmel reflekslere sahip, güvenilir bir kaleci' olarak tanımlayan Zeefuik.

"Kale çizgisinde de çok iyi. Stilini tam olarak bir kategoriye sokamıyorum. Çok yönlü bir kaleci," diyor yıllarca Ajax’ta forma giyen ve orada A takımda dokuz maça çıkan Zeefuik.

"Bir Ajax'lı olarak ona olumlu şeyler aktardım. Aramızda iyi bir bağ vardı. Ajax'ın Hollanda'nın en iyi kulübü olduğunu, ancak Feyenoord'un da her zaman şampiyonluk yarışında yer aldığını söyledim."

"Orada iyi taraftarlar var, saha da iyi ve takım gerçekten destek görüyor. Bence bu görevi kesinlikle başarabilir ve kendini gösterecektir, Şampiyonlar Ligi’nde de. O gergin bir çocuk değil," diyor Zeefuik.