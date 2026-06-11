Gilberto Mora, Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan karşılaşmada (2-0) tarihe geçti. Ofansif orta saha oyuncusu ikinci yarıda oyuna girerek, Dünya Kupası tarihinin en genç Meksikalı futbolcusu oldu.

Mora (17 yıl, 7 ay ve 28 gün), yıllardır Meksika'nın en büyük yeteneklerinden biri olarak biliniyor. Sağ ayakla oynayan oyuncu, ülkesinde Club Tijuana forması giyiyor ve kısa süre önce 2029 ortasına kadar sözleşmesini uzatmayı kabul etti.

Ancak sözleşmesini sonuna kadar yerine getirme ihtimali neredeyse sıfır gibi görünüyor. Mora, yıllardır Avrupa'ya transfer olacağı yönünde haberler çıkıyor ve bugün erken saatlerde İtalyan Tuttosport gazetesi Feyenoord'un ilgilendiğini duyurdu.

Ancak bu üst düzey yeteneği Avrupa'ya getirmek isteyenler sadece Rotterdam ekibi değil. Kendi ülkesindeki medya tarafından "Meksikalı Pedri" olarak tanımlanan Mora'nın başka talipleri de var.

Feyenoord'un yanı sıra FC Barcelona, Manchester United, Sporting Portugal ve Napoli de Transfermarkt'ta değeri 10 milyon euro olarak tahmin edilen Mora'nın transferiyle ilgileniyor.

66. dakikada oyuna girmesiyle, resmi olarak Dünya Kupası tarihinin en genç Meksikalı oyuncusu oldu. Bu rekor, 1930 Dünya Kupası'ndan (!) beri, en üst düzey turnuvaya ilk adımını attığında 18 yaş 88 gün olan Manuel Rosas'a aitti.

Mora, Dünya Kupası'nda oynayan en genç oyuncular sıralamasında kendinden önce gelen beş oyuncuyu geride bırakıyor. Norman Whiteside, bugüne kadar Dünya Kupası'nda oynayan en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti. 1982'de Kuzey İrlandalı oyuncu 17 yaş, 1 ay ve 10 günlüktü.

Whiteside'ı Samuel Eto'o (Kamerun), Femi Opabunmi (Nijerya), Salomon Olembé (Kamerun) ve Pelé (Brezilya) takip ediyor. Sonuncusu, 1958'de Dünya Kupası'na ilk kez çıktığında Mora'dan sadece beş gün daha gençti. Pelé, Brezilya'yı o zamanlar doğrudan dünya şampiyonluğuna taşıdı; bu, Güney Amerikalıların bugüne kadar kazandıkları beş şampiyonluğun ilkiydi.







