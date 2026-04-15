"Feyenoord'un teknik direktörü olamadığımda çok öfkeli ve duygusal bir tepki verdim"

Dirk Kuijt, Rob Jansen'in "1 op 1" adlı podcast'inde kendini eleştirel bir gözle değerlendiriyor. FC Dordrecht'in teknik direktörü, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcındaki bazı konulardan pişmanlık duyuyor. "Zamanı geri alabilseydim, farklı davranırdım."

"Arne Slot beni AZ'de yardımcısı olarak istiyordu. Geriye dönüp onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu gördüğümde, bu benim için yeni başlayan bir teknik direktör olarak harika bir öğrenme fırsatı olurdu," diye açık sözlü Kuijt hikayesine başlıyor.

Kuijt, tanınmış menajerle yaptığı sohbet sırasında hafızasını daha da derinlere daldırıyor. "Ayrıca, Feyenoord'un teknik direktörü olamayacağım gerçeğine çok duygusal ve öfkeli tepki verdiğimi düşünüyorum. O anda bu bana çok haksızlık gibi gelmişti."

"Ama aslında Feyenoord'da Slot'un yardımcısı olmak da gayet iyi olurdu ve bu da bir seçenekti. Çünkü şimdi anlıyorum ki, aslında henüz buna hazır değildim," diyor bir süre Rotterdam kulübünde gençlik antrenörü olarak görev yapmış olan eski forvet.

Feyenoord'un teknik direktörü olmak, Kuijt için hâlâ "bir rüya". "Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Kariyerin bittikten sonra bir şeyler yapmak istersin ve ben de Feyenoord'da işe başladım. Orada Martin van Geel (o zamanki teknik direktör, ed.) şöyle dedi: 'Bence sen teknik direktörden çok antrenörsün. Sende Feyenoord'un gelecekteki antrenörünü görüyorum.'

Ancak Kuijt için işler farklı gelişti. "Sonra Martin ayrıldı ve Frank Arnesen geldi, onunla evimde oturup konuştuk. O da aynı şekilde düşündüğünü söyledi. Ama işler biraz farklı gelişti," dedi Katwijkli oyuncu, ki kendisi sonunda Feyenoord'dan ayrıldı ve ADO Den Haag ile Beerschot'tan geçerek FC Dordrecht'e transfer oldu.