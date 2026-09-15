Feyenoord'un 'ortadan kaybolan' milyonluk transferiyle ilgili büyük soru işaretleri: 'O nerede?'

Feyenoord forveti Stephano Carrillo’nun durumu hakkında büyük soru işaretleri var. 2025 yılının Şubat ayında Santos’tan 2,5 milyon euro karşılığında transfer edilen Meksikalı futbolcudan hiçbir iz yok.

Carrillo o dönemde Dennis te Kloese tarafından Rotterdam’a getirildi. Henüz sadece yirmi yaşında olan forvet, gelecek için bir yatırım olarak kadroya katılmıştı.

Feyenoord, geçen yaz onu partner kulüp FC Dordrecht’e kiralama kararı aldı. Burada 34 Keuken Kampioen Divisie maçında dört gol attı.

Yaz döneminde Feyenoord’a geri döndü, ancak o günden bu yana adeta sırra kadem bastı. Robin van Persie, haziran ayında onu Adrie Poldervaart yönetimindeki rezerv takıma gönderdi.

Ancak 1908’in aktardığına göre bu sezon Poldervaart’ın maç kadrosunda bir kez bile yer almadı. İyi bağlantılarıyla bilinen yayın organının, Meksikalı futbolcunun durumuna dair hiçbir fikri yok.

1908’e göre Feyenoord’da nispeten yüksek bir maaş alıyor olması, onun elden çıkarılmasını zorlaştırıyor. De Kuip’teki sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar devam ediyor.