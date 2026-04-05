Feyenoord, Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sıradaki yerini korumak amacıyla Pazar günü FC Volendam ile karşılaşacak. Robin van Persie, milli takım arası haftasında ideal kadrosu üzerinde çalıştı. FC Volendam - Feyenoord maçı saat 14:30'da başlayacak ve ESPN 3'te canlı olarak izlenebilecek.

Jordan Lotomba, Ajax'a karşı oynanan De Klassieker'de etkileyici bir performans sergiledi ve Volendam'da yeni bir şans yakalayacak. Tsuyoshi Watanabe ve Anel Ahmedhodzic, Rotterdam ekibinin savunmasının kalbini oluşturuyor. Avustralya milli takımında etkileyici bir performans sergileyen Jordan Bos, savunmanın solunda maça başlayacak. Timon Wellenreuther ise kaleyi koruyacak.

Luciano Valente, Oussama Targhalline ve Jakub Moder, milli maç aralığını sorunsuz atlattılar ve Feyenoord'un üçlü orta sahasının kilit isimleri olacaklar. In-beom Hwang ise henüz maç kadrosuna girecek kadar formda değil.

Anis Hadj Moussa henüz 90 dakika oynayabilecek durumda olmadığı için Gonçalo Borges sağ kanatta başlayacak. Ayase Ueda, Van Persie'nin takımında en geride oynayan forvet olacak; Raheem Sterling ise sol kanatta bir şans daha bulacak.

Sezonun bitmesine altı hafta kala Feyenoord, takipçisi NEC'e karşı üç puanlık bir avantaj sahibi. Sezonun başlarında Rotterdam ekibi Volendam karşısında oldukça zorlanmıştı, ancak yine de maçı 3-1 kazanmıştı.

Feyenoord'un muhtemel kadrosu: Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Borges, Ueda, Sterling.