Feyenoord'un muhtemel ilk 11'i: Van Bronckhorst tek değişiklik yapıyor

Feyenoord, Vriendenloterij Eredivisie'ye pazar günü sc Heerenveen deplasmanında dönecek. Voetbalzone, Giovanni van Bronckhorst'un alışılmış isimlerden vazgeçmeyeceğini öngörüyor. Friesland'daki mücadele saat 12.15'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayınlanacak.

Abe Lenstra Stadı'nda Feyenoord'un kalesini Tjark Ernst koruyacak. Rotterdam ekibinin savunmasında sağdan sola Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol ve Javi López görev yapacak. Yeniden tamamen hazır duruma gelen Watanabe, salı günü Inter'e karşı oynayan Thijs Kraaijeveld'in yerini alacak. Jerry St. Juste ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Feyenoord'un orta sahasını Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Gjivai Zechiël oluşturacak. Biraz rahatsızlanan ve bireysel antrenman yapan Targhalline, ilk 11'de başlayacak kadar iyi durumda.

Feyenoord'un hücum hattında sürpriz yok. Anis Hadj Moussa sağda başlayacak, Nacho Ferri merkezde hücumun odak noktası olacak, kaptan Luciano Valente ise solda görev yapacak.

Van Bronckhorst'un cuma günü basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre Reiss Nelson ve Shaqueel van Persie, sonradan oyuna girebilecek kadar hazır. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Thomas Beelen ve Jakub Moder ise pazar günü forma giyemeyecek.

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Feyenoord, Fortuna Sittard karşısında puan kaybetti (1-1) ve Inter'e 0-3 yenildi. Heerenveen ise NEC karşısında üç puan aldı (1-0) ve üst sıraların hemen arkasında yer alıyor.

Muhtemel 11: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.