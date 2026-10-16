Lider Feyenoord, Vriendenloterij Eredivisie'ye cumartesi günü Telstar deplasmanında devam edecek. Voetbalzone'un tahminine göre teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, takımında birkaç değişiklik yapacak. Bunda özellikle hafta ortasında Real Betis ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı etkili. Velsen-Zuid'deki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Van Bronckhorst, cuma günü düzenlenen basın toplantısında oyuncularının fiziksel durumundan söz etti. Çarşamba günü Como maçında oyundan çıkan Luciano Valente, cumartesi günü forma giyebilecek. Feyenoord teknik direktörü, "Bunu beklemiyordum. Devre arasında arka uyluk kasında biraz rahatsızlık hissetmişti. Geçen yıl da bunu bir kez yaşamıştı. Neyse ki kasında bir hasar yoktu; sorun daha çok vücudunun duruşuyla ilgiliydi. Bunu giderdik" dedi.

Feyenoord'da kalede Tjark Ernst yerini korurken sağ bekte Givairo Read görev yapacak. Como maçında yorgunluk yaşayan Jeremiah St. Juste'nin yerine Telstar karşısında Tsuyoshi Wattanabe oynayacak. Rotterdam ekibinin savunmasını Mika Mármol ve Javi López tamamlayacak.

Teknik direktörünün dinlendireceği Oussama Targhalline'nin yerine orta sahada Sem Steijn ilk 11'de başlayacak. Gjivai Zechiël ve Charles Vanhoutte ise Rotterdam temsilcisinin ilk 11'indeki yerlerini koruyacak.

Como karşısında öne çıkan Anis Hadj Moussa, sağ kanatta ilk 11'de başlayacak. Hücumun ilerisindeki hedef oyuncu Nacho Ferri olacak. Como maçında oyuna sonradan girip iyi bir performans sergileyen Gaoussou Diarra ise sol kanatta Valente'nin yerini alacak.

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Feyenoord'un muhtemel ilk 11'i: Ernst; Read, Wattanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Steijn; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.