Feyenoord'un muhtemel 11'i: Van Bronckhorst tek değişiklik yapıyor

Feyenoord, Vriendenloterij Eredivisie'ye pazar günü sc Heerenveen deplasmanında devam edecek. Voetbalzone, Giovanni van Bronckhorst'un alışılmış isimlere şans vermesini bekliyor. Friesland'daki karşılaşma saat 12.15'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayımlanacak.

Abe Lenstra Stadion'da kaleyi Tjark Ernst koruyacak. Rotterdam temsilcisinin savunmasında sağdan sola Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol ve Javi López görev yapacak. Tamamen iyileşen Watanabe, salı günü Inter'e karşı oynayan Thijs Kraaijeveld'in yerini alacak. Jerry St. Juste ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Feyenoord'un orta sahasını Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Gjivai Zechiël oluşturacak. Biraz rahatsızlanan ve bireysel çalışan Targhalline, ilk 11'de başlayabilecek durumda.

Feyenoord'un hücum hattında sürpriz beklenmiyor. Anis Hadj Moussa sağ kanatta başlayacak, Nacho Ferri merkezde ileri uçtaki hedef oyuncu olacak, kaptan Luciano Valente ise sol kanatta görev yapacak.

Van Bronckhorst, cuma günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada Reiss Nelson ve Shaqueel van Persie'nin sonradan oyuna girebilecek durumda olduğunu söyledi. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Thomas Beelen ve Jakub Moder ise pazar günü forma giyemeyecek.

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Feyenoord, Fortuna Sittard karşısında puan kaybetti (1-1) ve Inter'e 0-3 yenildi. Heerenveen ise NEC karşısında üç puanı aldı (1-0) ve ligin üst sıralarında yer alıyor.

Muhtemel 11: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.