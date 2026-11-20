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Feyenoord, cumartesi günü De Kuip'te şehir rakibi Excelsior'u ağırlayacak. Asıl soru şu: Anis Hadj Moussa ilk 11'de oynayacak kadar hazır mı? Rotterdam derbisi saat 18.45'te başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Beklendiği gibi Feyenoord'un kalesinde Tjark Ernst olacak. Ev sahibi ekibin savunmasını sağdan sola Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol ve Javi López oluşturacak.

Feyenoord'un orta sahasında yeni bir isim yok. Bu da Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Gjivai Zechiël'in Excelsior karşısında ilk 11'de sahaya çıkacağı anlamına geliyor.

Hadj Moussa, Cezayir'le çıktığı millî maçlardan ayak bileği sakatlığıyla döndü. Giovanni van Bronckhorst bu nedenle sağ kanatta Jerayno Schaken ile başlamayı tercih ediyor.

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Feyenoord teknik direktörü, Hadj Moussa konusunda hiçbir risk almak istemiyor. Çünkü takımı salı günü Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında FC Porto'yu konuk edecek.

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Van Bronckhorst, cuma günkü basın toplantısında "Schaken'in kesinlikle hazır olduğunu düşünüyorum. Önceki maçlarda da oyuna sonradan girdi. Bunu yalnızca bir oyuncuya güveniyorsak yaparız. Bizim için çok faydalı olabilecek özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.

Lider PSV'nin bir puan gerisindeki Feyenoord'un ileri ucunda yine Nacho Ferri oynayacak. Sol kanatta ise Luciano Valente'ye bir kez daha güvenilecek.

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Feyenoord, Vriendenloterij Eredivisie'de yenilginin rövanşını almak istiyor. Van Bronckhorst'un takımı, millî maç arasından kısa süre önce sc Heerenveen deplasmanında 5-3 kaybetmişti.

Feyenoord'un muhtemel 11'i: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.