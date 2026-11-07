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Rian Rosendaal
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Feyenoord'un muhtemel 11'i: Van Bronckhorst bir değişiklik yapıyor

SC Heerenveen - Feyenoord
SC Heerenveen
Feyenoord
Eredivisie

Feyenoord, Vriendenloterij Eredivisie'deki mücadelesine pazar günü sc Heerenveen deplasmanında devam edecek. Voetbalzone, Giovanni van Bronckhorst'un alışılmış isimlere bağlı kalmasını bekliyor. Friesland'daki karşılaşma saat 12.15'te başlayacak ve ESPN 2'den canlı yayınlanacak. 

Abe Lenstra Stadı'nda kaleyi Tjark Ernst koruyacak. Rotterdam ekibinin savunmasında sağdan sola Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol ve Javi López görev yapacak. Yeniden tamamen hazır duruma gelen Watanabe, salı günü Inter'e karşı oynayan Thijs Kraaijeveld'in yerini alacak. Jerry St. Juste ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Feyenoord'un orta sahasını kuzeyde oynanacak maçta Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Gjivai Zechiël oluşturacak. Biraz rahatsızlanan ve bireysel çalışan Targhalline, ilk 11'de başlayabilecek kadar hazır.

Feyenoord'un hücum hattında sürpriz yok. Anis Hadj Moussa sağ kanatta başlayacak, Nacho Ferri merkezde ileri uçta görev yapacak ve kaptan Luciano Valente sol kanatta oynayacak.

Van Bronckhorst, cuma günü düzenlenen basın toplantısında Reiss Nelson ve Shaqueel van Persie'nin oyuna sonradan girebilecek durumda olduğunu söyledi. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos, Thomas Beelen ve Jakub Moder ise pazar günü forma giyemeyecek.

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Eredivisie

08 Kas 2026

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Feyenoord, Fortuna Sittard karşısında puan kaybetti (1-1) ve Inter'e 0-3 yenildi. Heerenveen ise NEC karşısında üç puanı aldı (1-0) ve üst sıralarda yer alıyor.

Muhtemel 11: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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