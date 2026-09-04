Feyenoord’un muhtemel 11’i: Ueda’nın yerine geçecek isim belli oldu

Feyenoord cumartesi günü NEC ile karşı karşıya gelecek. Büyük soru şu: Ayase Ueda'nın yokluğunda Rotterdam ekibinin hücum hattında kimi oynayacak? NEC - Feyenoord maçı saat 16.30'da başlayacak ve canlı olarak ESPN 2'den yayınlanacak.

Tjark Ernst, Nijmegen'de Feyenoord kalesini koruyacak. Givairo Read sağ bekte başlarken, Javi López sol tarafta görev yapacak. Giovanni van Bronckhorst'un takımında Tsuyoshi Watanabe ile Mika Mármol stoper ikilisi olacak.

Orta sahada Charles Vanhoutte, ADO Den Haag karşısında en iyi izlenimi bırakmayan Oussama Targhalline'in yerine oynayacak. De Goffert'te Feyenoord'un diğer orta saha oyuncuları Gjivay Zechiël ve Luciano Valente olacak.

Ueda'nın yerine kim oynayacak?

Anis Hadj Moussa, hafta ortasında Al-Ittihad ile anılmıştı ve hücumda sağ kanattan tehlike yaratması bekleniyor. Sol kanatta Gaoussou Diarra görev yapacak. Nacho Ferri, Lille OSC'ye giden Ueda'nın yerine en uçta forma giyecek. Takıma geri dönen Reiss Nelson ise muhtemelen sonradan oyuna dahil olacak.

Feyenoord, ADO karşısında 0-2 geriye düşmesine rağmen güçlü bir geri dönüşle kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. NEC ise daha iyi bir sonuç aldı: PEC Zwolle deplasmanında 1-3 kazandı.

Feyenoord'un muhtemel 11'i: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.