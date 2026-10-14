Feyenoord, geçen ay FC Barcelona karşısında aldığı 5-1'lik yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde kendini affettirmek istiyor. Voetbalzone'un tahminine göre Giovanni van Bronckhorst, çarşamba günü Como karşısında AZ'yi 2-0 yenen ilk 11'i koruyacak. De Kuip'teki mücadele saat 18.45'te başlayacak ve Ziggo Sport Select'ten canlı yayınlanacak.

İtalyan ekibi karşısında kaleyi Tjark Ernst koruyacak. Feyenoord'da sağ bekte Givairo Read, sol bekte Javi López görev yapacak. Rotterdam ekibinin savunmasının ortasında Jeremiah St. Juste ile Mika Mármol yer alacak. Yeniden tamamen iyileşen Tsuyoshi Watanabe, gerekirse sonradan oyuna girebilecek.

Van Bronckhorst, Feyenoord'un orta sahasında sürpriz bir tercih yapmayacak. Buna göre Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Gjivai Zechiël, Como karşısında maça ilk 11'de başlayacak.

Ev sahibi ekibin hücum hattında da alışılmış isimler yer alacak. Anis Hadj Moussa sağda, formda Luciano Valente ise solda oynayacak. AZ karşısında gol atan Nacho Ferri, Feyenoord'un en uçtaki forveti olacak.

AZ karşısında etkileyici bir performans sergileyen Feyenoord, Vriendenloterij Eredivisie'de şimdilik lider. Serie A'da üst sıralarda yer alan Como ise pazar günü Donyell Malen'in kırmızı kartla oyundan atıldığı AS Roma maçından bir puanla ayrıldı (0-0).

Gelecek maçlar FEY Şampiyonlar Ligi 12:45 COM

Como, Şampiyonlar Ligi macerasına salı günü PSV'nin rakibi olan RB Leipzig karşısında aldığı farklı bir 4-1'lik galibiyetle başladı. Feyenoord ise Barcelona'da farklı bir yenilgi aldı.

Feyenoord'un muhtemel ilk 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.