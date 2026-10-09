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Rian Rosendaal
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Feyenoord’un muhtemel 11’i: Lider AZ’yi bu takım yenmeli

Feyenoord - Alkmaar
Feyenoord
Alkmaar
Eredivisie

Feyenoord cumartesi günü liderlik koltuğunu AZ’den almaya çalışacak. Voetbalzone’un tahminine göre Rotterdam ekibi bunu alışılmış bir dizilişle yapacak. De Kuip’te oynanacak Eredivisie dev maçı saat 18.45’te başlayacak ve canlı olarak ESPN 1’den yayınlanacak.

Alkmaar temsilcisi lider karşısında kalede Tjark Ernst görev yapacak. Feyenoord’un savunma dörtlüsünü sağdan sola Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe ve Mika Marmól oluşturacak. Watanabe, Japonya milli takımında sakatlık yaşamasının ardından yeniden hazır hale geldi.

Oussama Targhalline ile Charles Vanhoutte, Feyenoord orta sahasında kontrolü sağlamaya çalışacak. Hollanda Milli Takımı’nda ilk maçına çıkan Gjivai Zechiël ise bu hattın en hücumcu parçası olacak.

Anis Hadj Moussa yeniden tamamen hazır ve alışılmış sağ kanat pozisyonunda ilk 11’de başlayacak. Solda ise tehlike yaratması beklenen isim Luciano Valente olacak. Nacho Ferri, hücumun merkezindeki hedef santrfor olarak görev yapacak.

Feyenoord kazanırsa AZ’nin bir puan üzerine çıkacak ve liderlik Rotterdam ekibinin eline geçecek. Takımda güven yüksek, zira milli maç arasından önce PEC Zwolle 0-7, FC Utrecht ise 5-0 mağlup edilmişti.

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Eredivisie

10 Eki 2026

AZ

AZ

Feyenoord’un muhtemel 11’i: Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Marmól; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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