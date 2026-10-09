Feyenoord cumartesi günü liderlik koltuğunu AZ’den almaya çalışacak. Voetbalzone’un tahminine göre Rotterdam ekibi bunu alışıldık bir kadroyla yapacak. De Kuip’te oynanacak Eredivisie dev maçı 18.45’te başlayacak ve canlı olarak ESPN 1’den yayınlanacak.

AZ Alkmaar karşısında kalede Tjark Ernst görev yapacak. Feyenoord savunmasını sağdan sola Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe ve Mika Marmól oluşturacak. Watanabe, Japonya milli takımında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden hazır hale geldi.

Oussama Targhalline ve Charles Vanhoutte, Feyenoord orta sahasında kontrolü sağlamakla görevli olacak. Hollanda Milli Takımı’nda ilk maçına çıkan Gjivai Zechiël ise bu hattın en hücuma dönük ismi olacak.

Anis Hadj Moussa yeniden tamamen hazır ve her zamanki sağ kanat pozisyonunda maça başlayacak. Solda ise tehlike yaratması beklenen isim Luciano Valente olacak. Nacho Ferri, ileri uçta merkezde bağlantı noktası olacak.

Feyenoord’un kazanması halinde takım AZ’nin 1 puan önüne geçecek ve liderlik Rotterdam ekibinin eline geçecek. Güven de yüksek, çünkü milli ara öncesinde PEC Zwolle 7-0, FC Utrecht ise 5-0 mağlup edilmişti.

Gelecek maçlar FEY Eredivisie 12:45 AZ

Feyenoord’un muhtemel 11’i: Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Marmól; Targhalline, Vanhoutte, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.