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Rian Rosendaal
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Feyenoord'un muhtemel 11'i: Kilit oyuncu Como karşısında oynayabilecek durumda

Feyenoord - Como
Feyenoord
Como
Şampiyonlar Ligi

Feyenoord, geçen ay FC Barcelona karşısında aldığı 5-1'lik yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde rövanş peşinde. Giovanni van Bronckhorst'un çarşamba günü Como karşısında AZ'yi 2-0 yenen ilk 11'i koruyacağını tahmin ediyor Voetbalzone. De Kuip'teki karşılaşma saat 18.45'te başlayacak ve canlı olarak Ziggo Sport Select'ten yayınlanacak. 

İtalyan ekibi karşısında kaleyi Tjark Ernst koruyacak. Feyenoord'da sağ bekte Givairo Read, sol bekte Javi López görev yapacak. Rotterdam ekibinin savunmasının göbeğinde Jeremiah St. Juste ve Mika Mármol yer alacak. Tsuyoshi Watanabe yeniden tamamen hazır durumda ve gerekirse sonradan oyuna girebilir.

Van Bronckhorst, Feyenoord'un orta sahasında sürprize yer vermeyecek. Buna göre Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Gjivai Zechiël Como karşısında ilk 11'de başlayacak. 

Ev sahibi ekibin hücum hattında da alışılmış isimler yer alacak. Anis Hadj Moussa sağda, formda Luciano Valente solda görev yapacak. AZ karşısında gol atan Nacho Ferri ise Feyenoord'un en uçtaki forveti olacak.

Feyenoord, AZ karşısında etkileyici bir performans sergiledi ve şu anda Vriendenloterij Eredivisie'nin lideri. Serie A'da üst sıralarda yer alan Como ise pazar günü Donyell Malen'in kırmızı kartla oyun dışı kaldığı maçta AS Roma karşısında bir puan aldı (0-0).

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

14 Eki 2026

COM

COM

Como, Şampiyonlar Ligi macerasına PSV'nin salı günkü rakibi RB Leipzig karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle başladı. Feyenoord ise Barcelona'da farklı mağlup oldu.

Feyenoord'un muhtemel 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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