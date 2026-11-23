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Feyenoord, cumartesi günü Excelsior karşısında aldığı 2-3'lük yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde rövanş peşinde. Voetbalzone'un tahminine göre Giovanni van Bronckhorst, FC Porto karşısında takımında birçok değişiklik yapacak. De Kuip'teki Avrupa mücadelesi saat 21.00'de başlayacak ve Ziggo Sport 1'den canlı yayınlanacak.

Sık sık eleştirilen Tjark Ernst'in yerini Rijnmond'a göre Florian Kastenmeier alacak. Givairo Read sağ kanatta görev yapacak, Javi López ise sol bek pozisyonuna dönecek. Bunun nedeni, Mika Mármol'un yeniden stoperde, Tsuyoshi Watanabe'nin yanında görev alacak olması.

Charles Vanhoutte, Rotterdam ekibinin orta sahasındaki yerini koruyacak. Oussama Targhalline, Porto karşısında yeniden ilk 11'de yer alacak. Gjivai Zechiël de maça ilk 11'de başlayacak.

Anis Hadj Moussa, De Kuip'teki Avrupa mücadelesine yetişecek. Van Bronckhorst, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, "Antrenmanlara katılabildi, dolayısıyla salı gününe hazır" dedi.

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Rijnmond'a göre Shaqueel van Persie Porto karşısında şans bulacak, Nacho Ferri ise yedek kulübesine çekilecek. Cumartesi günü Excelsior karşısında orta sahada oynayan Luciano Valente, Van Bronckhorst tarafından yeniden sol kanatta görevlendirilecek.

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Feyenoord, aynı şehrin takımı Excelsior'a 2-3 yenilerek Avrupa mücadelesi öncesindeki son maçında büyük hayal kırıklığı yaşadı. PSV ve Ajax, rakiplerinin puan kaybından tam anlamıyla yararlandı.

Porto, Portekiz Kupası'nın dördüncü turunda USC Paredes'i yendi. Francesco Farioli'nin takımı ligde Benfica'nın beş puan önünde lider durumda.

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Feyenoord'un muhtemel 11'i: Kastenmeier; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Van Persie, Valente.