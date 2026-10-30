Feyenoord'un muhtemel 11'i: Giovanni van Bronckhorst, Jeremiah St. Juste'nin yerine geçecek ismi buldu

Jeremiah St. Juste, ayak bileği sakatlığı nedeniyle Feyenoord'un cumartesi günü Fortuna Sittard'a karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Giovanni van Bronckhorst, haberi cuma günkü basın toplantısında açıkladı. De Kuip'teki karşılaşma saat 16.30'da başlayacak ve ESPN 3'ten canlı yayımlanacak.

Feyenoord teknik direktörü, cuma günü Rotterdam-Zuid'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Jerry'nin yarın aramızda olmayacağından eminim. Onu gelecek haftaya yetiştirmeyi umuyoruz. Dolayısıyla maç kadrosunda yer almayacak" dedi.

Shaqueel van Persie ve Reiss Nelson yeniden antrenmanlara katıldı ve Feyenoord'a dönmeye yaklaştı. Van Bronckhorst, "İkisinin de gelecek hafta dönmesini bekliyorum. Bunun Inter'e karşı mı yoksa sc Heerenveen'e karşı mı olacağını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor" dedi. Sağlık durumlarına ilişkin verdiği bilgilerde Gijs Smal'ın bu hafta hasta olduğunu da ekledi.

Fortuna karşısında kaleyi Tjark Ernst koruyacak. Sağ kanatta Givairo Read, sol bekte ise PSV karşısında oyuna girdikten sonra etkili bir performans sergileyen Javi López görev yapacak. Rotterdam ekibinin stoperleri Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol olacak.

Feyenoord'un orta sahasında tanıdık isimler var. Charles Vanhoutte ve Oussama Targhalline orta sahanın kontrolünü üstlenecek; Gjivai Zechiël ise Fortuna kalesine yönelme özgürlüğüne sahip olacak.

Gelecek maçlar FEY Eredivisie 11:30 SIT

Ev sahibinin hücum hattında da sürpriz yok. Anis Hadj Moussa (sağda) ve Luciano Valente (solda), Limburg ekibi karşısında kanatlarda görev yapacak. Vriendenloterij Eredivisie liderinin ileri uçtaki oyuncusu Nacho Ferri olacak.

Feyenoord'un muhtemel ilk 11'i: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.