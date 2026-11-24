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Florian Kastenmeier, salı akşamı Feyenoord formasıyla çıktığı ilk maçta iyi bir performans sergiledi. FC Porto karşısında tercih edilmeyen Tjark Ernst'in yerine kaleye geçen file bekçisi, 0-1'lik yenilgiye rağmen görevini başarıyla yerine getirdi. Voetbalzone, Feyenoord'da en az 45 dakika oynayan tüm futbolculara not verdi.

Giovanni van Bronckhorst kaleci değişikliğiyle işleri yoluna koymayı umarken Feyenoord, henüz ikinci dakikada geriye düştü. Çok hızlı Oskar Pietuszewski, Givairo Read'i kolayca geçti. Ardından top, Oussama Targhalline'in dizine çarparak ağlara gitti. Kastenmeier'in pek suçlanamayacağı talihsiz bir andı.

Feyenoord, sonrasında kötü bir ilk yarı geçirmedi. Hücumdaki en tehlikeli isim ise beklendiği gibi geri dönen Anis Hadj Moussa'ydı. Ancak Rotterdam ekibi son vuruşlarda yeterince etkili olamadı; Luciano Valente ve Javi López fırsatları değerlendiremedi.

Feyenoord'un geriden oyun kurarken sergilediği düzenli görüntüde Kastenmeier'in de payı vardı. Alman kaleci topla sakin davrandı ve birkaç güzel pas verdi. İlk yarının son anlarında ise Santiago Gimenez'in skoru 0-2'ye taşımasını müthiş bir kurtarışla önledi. Bu müdahalesi Feyenoord taraftarlarından büyük alkış aldı.

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Kastenmeier, ikinci yarıda da iyi bir performans sergiledi. Yaptığı kurtarışlarla Feyenoord'u maçta tuttu ve De Kuip'teki taraftarların geç gelecek bir beraberlik golü umudunu sürdürmesini sağladı. Feyenoord'un bu konudaki en büyük umudu ise bire birdeki rakibi Zaidu Sanusi'ye zor anlar yaşatan Hadj Moussa'nın bireysel becerisiydi.

Talihsiz kendi kalesine golüne rağmen güçlü bir oyun ortaya koyan Targhalline, son bölümde beraberliğe çok yaklaştı. Uzaktan çektiği sert şut üst direkten döndü. Nacho Ferri'nin kafa vuruşunun ardından hakem Irfan Peljto bileğindeki saatin titrediğini hissetse de 1-1'lik gol gelmedi. VAR devreye girdi ve maç 0-1 sona erdi .

Feyenoord oyuncularının notları:

Florian Kastenmeier 7,5

Givairo Read 4

Thijs Kraaijeveld 6,5

Mika Mármol 6,5

Javi López 5

Charles Vanhoutte 5,5

Oussama Targhalline 7,5

Gjivai Zechiël 5,5

Anis Hadj Moussa 7

Shaqueel van Persie 6

Luciano Valente 6