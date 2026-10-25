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Rian Rosendaal
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Feyenoord'un ilk 11'i: Van Bronckhorst tek mevkide değişiklik yaptı

PSV Eindhoven - Feyenoord
PSV Eindhoven
Feyenoord
Eredivisie

Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'un PSV ile oynayacağı önemli maçın ilk 11'ini açıkladı. Eindhoven'daki karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Feyenoord'un kalesinde Tjark Ernst olacak. Beklerde Givairo Read (sağda) ve Mika Mármol (solda) ilk 11'de başlayacak. Böylece Javi López ilk 11'deki yerini kaybetti. Stoper ikilisini Jeremiah St. Juste ve Tsuyoshi Watanabe oluşturacak. 

Orta sahada sürpriz yok. Van Bronckhorst, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Gjivai Zechiël'i tercih etti. Jakub Moder yeniden forma giyebilecek durumda ancak PSV karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak. 

Hücum hattında da alışılmış isimler var. Anis Hadj Moussa (sağda) ve Luciano Valente'nin (solda) Nacho Ferri'yi beslemesi bekleniyor. 

Feyenoord'un ilk 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente. 

Gelecek maçlar
PSV

PSV

Eredivisie

25 Eki 2026

FEY

FEY

PSV'nin ilk 11'ine buradan göz atın. 

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