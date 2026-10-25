Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'un PSV ile oynayacağı önemli maçın ilk 11'ini açıkladı. Eindhoven'daki karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

Feyenoord'un kalesinde Tjark Ernst olacak. Beklerde Givairo Read (sağda) ve Mika Mármol (solda) ilk 11'de başlayacak. Böylece Javi López ilk 11'deki yerini kaybetti. Stoper ikilisini Jeremiah St. Juste ve Tsuyoshi Watanabe oluşturacak.

Orta sahada sürpriz yok. Van Bronckhorst, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline ve Gjivai Zechiël'i tercih etti. Jakub Moder yeniden forma giyebilecek durumda ancak PSV karşısında maça yedek kulübesinde başlayacak.

Hücum hattında da alışılmış isimler var. Anis Hadj Moussa (sağda) ve Luciano Valente'nin (solda) Nacho Ferri'yi beslemesi bekleniyor.

Feyenoord'un ilk 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Gelecek maçlar PSV Eredivisie 09:30 FEY

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