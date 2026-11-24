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Feyenoord, cumartesi günü Excelsior'a 3-2 yenilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde kendini affettirmek istiyor. İlk 11'e göre Giovanni van Bronckhorst, FC Porto karşısında takımında birkaç değişiklik yapıyor. De Kuip'teki Avrupa mücadelesi saat 21.00'de başlayacak.

Sık sık eleştirilen Tjark Ernst'ün yerine Florian Kastenmeier geçiyor. Givairo Read sağ kanatta görev alırken Javi López sol bek olarak geri dönüyor. Bunun nedeni, Mika Mármol'un yeniden stoperde görev yapacak olması. Savunmanın ortasında ona Thijs Kraaijeveld eşlik edecek.

Charles Vanhoutte, Rotterdam ekibinin orta sahasındaki yerini koruyor. Oussama Targhalline, Porto karşısında yeniden ilk 11'de yer alırken Gjivai Zechiël de maça ilk 11'de başlayacak.

Anis Hadj Moussa, De Kuip'teki Avrupa mücadelesine yetişti. Van Bronckhorst, pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında "Normal şekilde antrenman yapabildi, bu yüzden salı gününe hazır" dedi.

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Santrforda Nacho Ferri yerine Shaqueel van Persie tercih ediliyor. Cumartesi günü Excelsior karşısında orta sahada oynayan Luciano Valente'yi ise Van Bronckhorst yeniden sol kanatta kullanıyor.

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Feyenoord, şehir rakibi Excelsior'a 3-2 yenilerek bu maç öncesindeki son provasından büyük hayal kırıklığıyla ayrıldı. PSV ve Ajax, rakiplerinin puan kaybından tam anlamıyla yararlandı.

Porto, Portekiz Kupası'nın dördüncü turunda USC Paredes'i yendi. Francesco Farioli'nin takımı, ligde Benfica'nın beş puan önünde lider durumda.

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Feyenoord'un ilk 11'i: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Van Persie, Valente

FC Porto'nun ilk 11'i: D. Costa; A. Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Veiga, Rosario, Froholdt; Pepê, Gimenez, Pietuszewski.